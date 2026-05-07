Ο Οδυσσέας Ιωάννου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα τη Πέμπτης 7 Μαΐου ο Οδυσσέας Ιωάννου όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο στιχουργός και συγγραφέας που έχει χαρίσει την υπογραφή του σε μερικές από τις σπουδαιότερες ελληνικές επιτυχίες στο χώρο της μουσικής, μίλησε για την αρχή της καριέρας του και για το όνειρο να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρό που τελικά δεν έγινε πραγματικότητα.

Όπως εξήγησε, η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε τυχαία, ενώ νωρίτερα είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς – όπως ανέφερε – να γίνει κιθαρίστας. Παρ’ όλα αυτά, στο ενεργητικό του κατέχει σπουδαίες επιτυχίες, ενώ έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής ροκ και έντεχνης μουσικής σκηνής, όπως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτας, ο Γιάννης Κότσιρας, η Χάρις Αλεξίου και άλλοι.

«Ένα τραγούδι με κακή μελωδία και καλό στίχο δεν πρόκειται να μείνει…», ανέφερε αρχικά ο Οδυσσέας Ιωάννου μιλώντας για την μουσική και τα τραγούδια.

Όσα είπε ο Οδυσσέας Ιωάννου για το όνειρό του να γίνει ποδοσφαιριστής

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο στιχουργός αναφέρθηκε στο όνειρο που είχε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο: «Να γίνω ποδοσφαιριστής. Έπαιζα μπάλα στον Παναθηναϊκό ως εξαιρετικό ταλέντο. Έπαιζα μπάλα σε συνοικιακές ομάδες και ερχόντουσαν άτομα από τον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες και τσιμπάγανε πιτσιρικάδες. Με είχαν πάρει στα 14 – 15 και έπαιζα στην εφηβική ομάδα του Παναθηναϊκού. Είχα όμως σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Διαλύθηκε το γόνατό μου, δεν μπορούσε να γίνει κάτι και περίπου στα 17 τα παράτησα… Παρόλο που είμαι ΑΕΚ. Έχω τρέλα με την μπάλα, αναστατώνομαι…».

Οδυσσέας Ιωάννου το ταξίδι της μουσικής

Με αφορμή την αναδρομή στο παρελθόν και την επιθυμία του να γίνει ποδοσφαιριστής, ο Οδυσσέας Ιωάννου μίλησε για τα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή και στην συγγραφή:

«Παράλληλα με το ποδόσφαιρο πηγαίνω στο ωδείο, κάνω κιθάρα, κάνω αρμονία, δεν ήμουν καθόλου καλός κιθαρίστας, καθόλου! Και τυχαία στα 18 μου γίνεται ένας διαγωνισμός στο περιοδικό «Μουσική» και ζητάνε άτομο για συνεντεύξεις και άρθρα! Είχα απογοήτευση που δεν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο αλλά ήταν πολύ φιλόξενος ο χώρος της μουσικής που με έκανε και το ξέχασα. Μπήκε πολύ γρήγορα το τραγούδι στη ζωή μου. Έγραφα συνεντεύξεις, έκανα ρεπορτάζ νυχτερινών μαγαζιών…».

Μιλώντας για τις συνεντεύξεις που έχει στο ενεργητικό του από σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, αποκάλυψε ότι ήταν εκείνος που πήρε την τελευταία συνέντευξη από τον Νικόλα Άσιμο πριν φύγει από τη ζωή:

«Από τις πρώτες συνεντεύξεις μου, είναι η τελευταία συνέντευξη του Άσιμου, είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό «Μουσική», ένα χρόνο πριν φύγει ο Άσιμος… Ήταν όταν είχε βγάλει το δίσκο με τον Παπακωνσταντίνου… Από τις πρώτες μου ήταν επίσης ο Πορτοκάλογλου, ο Μούτσης… Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι έχω κάνει και σπάνιες συνεντεύξεις, με τον Λάγιο, που έφυγε νωρίς, με τον Θεοδωράκη… Το μόνο αρχείο που έχω πλέον είναι από το ραδιόφωνο, αλλά είναι δυνατό στα 18 σου να έχεις την αίσθηση του αρχείου και της ιστορικότητας;».

