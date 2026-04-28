Όσα ανέφερε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος για το ενδεχόμενο να αλλάξει τηλεοπτική στέγη και να μεταφερθεί με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου από την ΕΡΤ στο ΣΚΑΙ.

Στο προσκήνιο έχει έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, ενώ οι φήμες τους θέλουν να έχουν ήδη κλείσει μία νέα συνεργασία με το ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο παρουσιαστές, αναμένεται να μετακινηθούν από την κρατική στην ιδιωτική τηλεόραση, ενώ ήδη ακούγονται ονόματα που θα τους αντικαταστήσουν στη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, είναι η Δανάη Μπάρκα, ο Άρης Καβατζίκης και ο Χρήστος Φερεντίνος. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ή τους παρουσιαστές του «Στούντιο 4».

Το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο:

«Δεν νιώθω περήφανος που συζητιέται ότι η εκπομπή θα πάει σε άλλο κανάλι, νιώθω αμήχανα... Άβολα. Η σεζόν είναι ακόμα στον αέρα, έχουμε άλλους δύο μήνες, οπότε δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα», είπε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Μιλώντας για την εκπομπή «Στούντιο 4» που παρουσιάζει με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, ανέφερε: «Νιώθουμε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα της εκπομπής μας, γιατί ήταν κάτι που το χτίζαμε χρονιά με χρονιά... Χαίρομαι που έχει ένα καλό αποτέλεσμα! Κάθε χρονιά υπήρχαν κρούσεις και προτάσεις, αλλά ήταν πάντα επιλογή μας να μένουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4nstopwivl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και σε άλλο σημείο συνέχισε: «Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές ούτε στην επαγγελματική, ούτε στην προσωπική μου ζωή, δύσκολα κουνιέμαι από κάπου αν περνάω καλά. Φυσικά και υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες γι’ αυτή τη ζώνη, ουδείς αναντικατάστατος».

«Είμαστε ακόμα στην ΕΡΤ και μέχρι πρώτη εβδομάδα Ιουλίου δεν μπορεί να γίνει καμία ανακοίνωση, αν και εφόσον συμβεί οτιδήποτε. Τονίζω το αν».

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιώργος Λιάγκας πριν από την προβολή του σχετικού αποσπάσματος σχολίασε ότι η αλλαγή έχει ήδη «κλειδώσει» ωστόσο κανένας από τους δύο παρουσιαστές δεν το έχει επιβεβαιώσει.