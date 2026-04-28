Το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, η Φαίη Σκορδά με αφορμή την κοινή εμφάνισή της με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τοποθετήθηκε σχετικά με τη μεγάλη δημοσιότητα που προκάλεσε το θέμα.
Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Mega κατά την έναρξη της εκπομπής καλωσόρισε τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της, με την συζήτηση να περνάει σύντομα σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο.
Η συνεργάτιδά της Νάνσυ Νικολαΐδου, πήρε πρώτη το λόγο σχολιάζοντας: «Ήσουν τόσο χαρούμενη χθες… Πραγματικά, χάρηκα τόσο πολύ με τη χαρά σου. Έλαμπες σε όλες τις φωτογραφίες».
Από την πλευρά της, η Φαίη Σκορδά, που συχνά αποφεύγει να φέρνει την προσωπική της ζωή στο προσκήνιο, επέλεξε να τοποθετηθεί με ήρεμο ύφος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι να πω τώρα… Έγινε τόσος ντόρος χθες… Μου έλεγαν «α, είστε μαζί;», όπως τώρα η Νάνσυ λέει… Μα, και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλά δεν μας έδωσε κανείς σημασία πέρυσι».
Παράλληλα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Εγώ έκανα λίγο τον αδερφό… Εξαιρετικός, ωραίος, όμορφος! Μπράβο σου…», τόνισε με την παρουσιάστρια να μένει σιωπηλή και χαμογελαστή.
