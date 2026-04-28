Την χθεσινή της εμφάνιση με τον σύντροφό της σχολίασε η Φαίη Σκορδά στον αέρα του «Buongiorno».

Το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, η Φαίη Σκορδά με αφορμή την κοινή εμφάνισή της με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τοποθετήθηκε σχετικά με τη μεγάλη δημοσιότητα που προκάλεσε το θέμα.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Mega κατά την έναρξη της εκπομπής καλωσόρισε τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της, με την συζήτηση να περνάει σύντομα σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο.

Η συνεργάτιδά της Νάνσυ Νικολαΐδου, πήρε πρώτη το λόγο σχολιάζοντας: «Ήσουν τόσο χαρούμενη χθες… Πραγματικά, χάρηκα τόσο πολύ με τη χαρά σου. Έλαμπες σε όλες τις φωτογραφίες».

Από την πλευρά της, η Φαίη Σκορδά, που συχνά αποφεύγει να φέρνει την προσωπική της ζωή στο προσκήνιο, επέλεξε να τοποθετηθεί με ήρεμο ύφος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι να πω τώρα… Έγινε τόσος ντόρος χθες… Μου έλεγαν «α, είστε μαζί;», όπως τώρα η Νάνσυ λέει… Μα, και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλά δεν μας έδωσε κανείς σημασία πέρυσι».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Εγώ έκανα λίγο τον αδερφό… Εξαιρετικός, ωραίος, όμορφος! Μπράβο σου…», τόνισε με την παρουσιάστρια να μένει σιωπηλή και χαμογελαστή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

