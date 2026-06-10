Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί.

Βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης μητέρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ενώ ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Ο 65χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Αίγιο, στο πλαίσιο της συνέχισης της προανακριτικής διαδικασίας.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Εξ επαφής πυροβολισμός και πολλαπλές μαχαιριές στα θύματα – Τι βρήκε ο ιατροδικαστής

Σοκ προκαλούν τα πρώτα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση για το διπλό έγκλημα που συγκλόνισε το Αίγιο, με θύματα έναν 26χρονο άνδρα και τη 54χρονη μητέρα του, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στην οικία τους σε μια λίμνη αίματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική έκθεση, ο 26χρονος φέρει τραύμα από εξ επαφής πυροβολισμό στο κεφάλι, που αποδίδεται σε αεροβόλο όπλο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το πλήγμα ενδέχεται να προκλήθηκε ενώ το θύμα βρισκόταν σε κατάσταση ύπνου. Ακολούθως, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, το θύμα φέρει πολλαπλές μαχαιριές, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έξι χτυπήματα. Αντίστοιχα, η 54χρονη μητέρα φέρει ιδιαίτερα βαρύ τραύματικό φορτίο, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότερες από 20 μαχαιριές στο σώμα της, γεγονός που καταδεικνύει ιδιαίτερη αγριότητα στην επίθεση που δέχθηκε.

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Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από τις αρχές στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κανένα από τα δύο θύματα δεν φέρει αμυντικά τραύματα, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο του αιφνιδιασμού. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Βίντεο ντοκουμέντο από το σπίτι την μέρα της δολοφονίας

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας έρχεται στο φως της δημοσιότητας για το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου, δίνοντας στους αστυνομικούς νέα δεδομένα για το χρονικό της υπόθεσης. Πρόκειται για κάμερα που βρίσκεται σε κατοικία απέναντι από το σπίτι όπου σημειώθηκε η φονική επίθεση και η οποία καταγράφει μόνο κίνηση, ενεργοποιούμενη όταν εντοπίζει οποιαδήποτε κινητικότητα στο πεδίο της. Σύμφωνα με τα όσα φαίνονται στο υλικό, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα καταγράφεται μια σύντομη ενεργοποίηση της κάμερας, όταν περνά ένα αντικείμενο ή κίνηση στο σημείο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές τι ακριβώς αποτυπώνεται στο πλάνο. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται με το έγκλημα.

Από τις 2:00 έως περίπου τις 4:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το υλικό, παρατηρείται περιοδική κινητικότητα, καθώς η κάμερα ενεργοποιείται επανειλημμένα λόγω ανίχνευσης κίνησης στην περιοχή. Ωστόσο, μετά τις 4:00 το πρωί, δεν καταγράφεται καμία νέα ενεργοποίηση ή κίνηση στο οπτικό πεδίο της κάμερας. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τις έρευνες, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι δεν προκύπτει ένδειξη εισόδου ατόμου από εξωτερικό χώρο στο σπίτι μετά τις 4:00, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια που εξετάζονται για το πώς εξελίχθηκε το έγκλημα. Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ο χρόνος τέλεσης της διπλής δολοφονίας τοποθετείται περίπου γύρω στις 6:00 το πρωί, στοιχείο που δημιουργεί ένα κρίσιμο χρονικό «παράθυρο» για την εξέλιξη των γεγονότων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj5emtw6xb3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του 65χρονου για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, η υπόθεση «ξεκλείδωσε» μέσα από τη συνεκτίμηση στοιχείων που συλλέχθηκαν στο σημείο του εγκλήματος, βιντεοληπτικό υλικό από γειτονική οικία, αλλά και εργαστηριακά ευρήματα. Από την αυτοψία του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενδείξεις που παραπέμπουν σε έντονη πάλη μέσα στον χώρο της οικίας. Ο 26χρονος φέρεται να φέρει επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών φέρεται να έπαιξε και το υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού, το οποίο καταγράφει κινήσεις στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς ωστόσο να αποτυπώνει σαφή εικόνα του δράστη. Παράλληλα, κρίσιμα θεωρούνται τα ευρήματα από τη σκηνή του εγκλήματος, μεταξύ των οποίων πλυμένα ρούχα με ίχνη αίματος. Οι αστυνομικοί, συνδυάζοντας τα στοιχεία αυτά με την ιατροδικαστική εικόνα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο με μαχαίρι και πυροβόλο όπλο εξ επαφής και στη συνέχεια στην 54χρονη με μαχαίρι. Στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί κατασχέθηκαν ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα 20 εκατοστών, καθώς και ένα κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ, στο οποίο βρέθηκε πυροδοτημένο φυσίγγιο. Η έρευνα με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και το κίνητρο της στυγερής υπόθεσης.

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Στο επίκεντρο της έρευνας η επιστροφή του γιου στο σπίτι της μητέρας

Το κίνητρο της διπλής δολοφονίας παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν διάφορα σενάρια χωρίς να καταλήγουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της υπόθεσης, υπήρχαν εντάσεις στις σχέσεις του ζευγαριού, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η φύση ή η έντασή τους. Παράλληλα, εξετάζεται πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Γερμανία και φέρεται να επιθυμούσε να μεταφέρει τη μητέρα του στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία, ο 65χρονος επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του. Όπως διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή, ο δράστης πυροβόλησε τον νεαρό στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο. Αν και το τραύμα αυτό δεν ήταν θανατηφόρο, προκάλεσε σοκ και πόνο στον 26χρονο, επιτρέποντας στον δράστη να τον αιφνιδιάσει και να τον κατακρεουργήσει με μαχαίρι. Οι φωνές και η αναστάτωση φαίνεται πως ξύπνησαν την 54χρονη μητέρα. Στην προσπάθειά της να δει τι συμβαίνει και να προστατεύσει το παιδί της, ήρθε αντιμέτωπη με τον σύντροφό της. Παρά την αντίσταση της και την μάχη μαζί του ο δράστης την καταδίωξε και τη σκότωσε με το μαχαίρι. Η σορός του νεαρού εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα βρέθηκε στον διάδρομο, ακριβώς έξω από αυτό.

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Ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι το πρωί βρήκε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι. Όπως φέρεται να έχει καταθέσει, αρχικά διαπίστωσε ότι η πόρτα του δωματίου ήταν κλειδωμένη και δεν επιχείρησε να την ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε για ύπνο. Αργότερα, αντί να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, απευθύνθηκε σε γείτονα, γεγονός που έχει καταγραφεί και εξετάζεται από τους αστυνομικούς ως προς τη χρονική αλληλουχία των κινήσεών του. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη συμπλήρωση όλων των κρίσιμων κομματιών του παζλ, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

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H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψη του 65χρονου

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο. Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη. Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj5d2jttydrd?integrationId=40599y14juihe6ly}