Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα μέχρι τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού για τη Eurovision 2026, είναι πλέον προ των πυλών, με κάθε διαγωνιζόμενο να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες.

Παράλληλα, στη Βιέννη ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ο φωτισμός της σκηνής που θα φιλοξενήσει τις τρεις μουσικές βραδιές.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, το stage αποκαλύφθηκε από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης του ORF, οι οποίοι άναψαν τα φώτα και μοιράστηκαν το υπερθέαμα με τους φαν του θεσμού.

Όπως όλα δείχνουν το λεγόμενο Green Room, βρίσκεται στην αρένα και συνδέεται με έναν διάδρομο με την υπόλοιπη σκηνή, ενώ όλα δείχνουν έτοιμα για να ανάψουν τα φώτα του φετινού διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Α’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, όπου θα διαγωνιστεί και ο Akylas με το «Ferto» στην 4η θέση.

Αντίστοιχα, το βράδυ της Τετάρτης 14 Μαΐου, θα ανάψουν τα φώτα για τον Β’ Ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί και η Κύπρος, με το τραγούδι «Jalla».