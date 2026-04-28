Το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτει το καλοκαίρι.

Πιο ευτυχισμένη και λαμπερή από ποτέ εμφανίστηκε η Φαίη Σκορδά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 30 χρόνια του Make-A-Wish.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκλεψε τις εντυπώσεις και μαγνήτισε τα βλέμματα, όχι μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με την παρουσία του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, στο πλευρό της.

Το ζευγάρι, που σύντομα πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, φαίνεται να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της παρουσιάστριας.

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε για τη βραδιά μια εντυπωσιακή τουαλέτα σε απαλό πράσινο χρώμα, της Σήλιας Κριθαριώτη, η οποία θα ετοιμάσει και το νυφικό της. Από την άλλη, ο μέλλων σύζυγός της εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο και γαλάζια γραβάτα.

