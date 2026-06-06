Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Όπως επισημαίνει, τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του, Εύα Καρύδη, «δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα απαξιωτικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη, με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευαν».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oBwSauR6suXxRgesRX7xGSZQXMsw5C9tN71m8yUPfQHbwn7jVKqXMqZHCL4aEt5ql&id=100010014252993}

Ολόκληρη η δήλωση:

«Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα απαξιωτικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη, με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευαν.

Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και την δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο Νόμος ορίζει».