Όπως ανέφερε, η σύντροφος του 25χρονου γιου, η 65χρονη μητέρα του έκανε περιγραφές και έλεγε πράγματα που είχαν προβληματίσει και τους δύο για την ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από την κατάθεση της συντρόφου του 25χρονου ο οποίος βρέθηκε νεκρός μαζί με τη μητέρα του στον Λόγγο Αιγίου, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο σοκ και να παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών. Η νεαρή γυναίκα, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από διάστημα παραμονής στο εξωτερικό, περιγράφει με λεπτομέρειες τις τελευταίες ημέρες πριν το διπλό φονικό, μεταφέροντας στις αρχές όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο 25χρονος για την κατάσταση στο οικογενειακό του περιβάλλον και την ψυχολογική πίεση που βίωνε.

«Η μητέρα του είχε αλλάξει μετά την επέμβαση»

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 25χρονος σύντροφός της είχε αναφέρει ότι η μητέρα του είχε παρουσιάσει έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά της μετά από ιατρική επέμβαση, κάτι που τον είχε ανησυχήσει ιδιαίτερα. Όπως περιγράφει, υπήρχαν συχνά ξεσπάσματα, εντάσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες που τον αποσταθεροποιούσαν ψυχολογικά, με τον ίδιο να προσπαθεί να διαχειριστεί μια δύσκολη και πιεστική κατάσταση. Η σύντροφος του 25χρονου αναφέρει ότι ο ίδιος ένιωθε πως έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να σταθεί δίπλα στη μητέρα του, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε φάση έντονου άγχους για την εργασία και τα οικονομικά του.

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Αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς

Όπως καταθέτει, είχε γίνει προσπάθεια να αναζητηθεί ψυχολογική υποστήριξη για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο σπίτι, ενώ υπήρξαν επαφές με ειδικούς ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο 25χρονος είχε απευθυνθεί σε ψυχολόγο, ο οποίος φέρεται να είχε συστήσει περαιτέρω αξιολόγηση από ψυχίατρο. Παρά τις προσπάθειες, η κατάσταση στο οικογενειακό περιβάλλον δεν φαίνεται να σταθεροποιήθηκε, με τον 25χρονο να εμφανίζεται ολοένα και πιο ανήσυχος, όπως αναφέρει η σύντροφός του.

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Οι αναφορές για αλκοόλ και εντάσεις στο σπίτι

Ιδιαίτερο βάρος στην κατάθεσή της έχουν οι αναφορές που μεταφέρει από όσα της είχε πει ο 25χρονος σχετικά με τη μητέρα του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε διαπιστώσει ότι εκείνη κατανάλωνε αλκοόλ κρυφά, γεγονός που φέρεται να επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση. Όπως περιγράφεται, υπήρχαν στιγμές έντασης μέσα στο σπίτι, ενώ ο 25χρονος είχε εκφράσει ανησυχία για τη συμπεριφορά της, λέγοντας πως κάποιες φορές ήταν απρόβλεπτη και δύσκολα διαχειρίσιμη.

Οι τελευταίες ημέρες πριν την τραγωδία

Η σύντροφος του θύματος αναφέρεται και στις τελευταίες ημέρες πριν το έγκλημα, σημειώνοντας ότι ο 25χρονος προσπαθούσε να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του. Περνούσε χρόνο μαζί της, έβγαιναν βόλτες και προσπαθούσαν να έχουν μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, με στόχο να αποκλιμακωθεί η ένταση στο σπίτι. Ωστόσο, όπως καταθέτει, η ψυχολογική πίεση για τον ίδιο παρέμενε έντονη, καθώς εκτός από την οικογενειακή κατάσταση, αντιμετώπιζε και επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες που τον επιβάρυναν σημαντικά. Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρίσκονται και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με τη σύντροφό του, της είχε περιγράψει ο 25χρονος. Σε αυτές φέρεται η μητέρα του να αναφερόταν σε οικονομικά προβλήματα και αυξημένο άγχος, δημιουργώντας του ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djlkwk0mp4p5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το χρονικό των τελευταίων ωρών πριν την δολοφονία - «Νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της»

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο 25χρονος βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τη σύντροφό του μέχρι και λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν, εμφανιζόμενος κουρασμένος και ψυχολογικά φορτισμένος. Η ίδια αναφέρει ότι της είχε στείλει μηνύματα και βίντεο, χωρίς τίποτα να προμηνύει την επερχόμενη τραγωδία. Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η σύντροφος του 25χρονος, μιλά για ένα τηλεφώνημα της μητέρας στον Ολύμπιο, λίγο πριν εκείνος πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα για να την επισκεφτεί.

«Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Ολύμπιος έλαβε ένα τηλέφωνο από τη μητέρα του πολύ νωρίς το πρωί γύρω στις 6:00. Είδα ότι ήταν η μητέρα του και τον ξύπνησα μήπως ήταν κάτι σημαντικό. Αυτός απάντησε και του μίλησε η μαμά του η οποία δεν φώναζε, ακουγόταν όμως στεναχωρημένη. Ο Ολύμπιος με κοίταξε μπερδεμένος και σοκαρισμένος. Τον ρώτησα γιατί ανησύχησα και αυτός με κοίταξε και μου είπε ‘’νομίζω ότι μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της’’. Η μαμά του συνέχισε να του μιλάει στο τηλέφωνο και ο Ολύμπιος την ρώταγε ‘’μαμά που είναι Μάρκος θέλω να του μιλήσω’’. Όσο περίμενε τον Μάρκο να πάρει το τηλέφωνο μου είπε ότι η μητέρα του του είπε τα εξής: ‘’συγνώμη γιε μου σου είπα ψέματα. Εμείς οφείλουμε περισσότερα χρήματα απ’ όσα νομίζεις’’. Δεν είμαι σίγουρη για το ποσό που είπε. Του είπε ‘’συγνώμη τα χρήματα που οφείλουμε δεν είναι 20.000 άλλα 50.000 €’’.

»Την επόμενη μέρα του το επανέλαβε με άλλο ποσό χρημάτων. Συνέχισε να λέει ‘’συγνώμη είναι δικό μου το λάθος είναι όλα επάνω σου είσαι έτοιμος να πας φυλακή;’’. Είπε και κάτι άλλο η μαμά του ‘’αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο’’ αλλά δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν. Είπε επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν για τον Ολύμπιο κι εκείνη στεναχωριόταν γιατί έρχονται να βρουν τον Ολύμπιο χωρίς να διευκρινίζει το ποιος και που. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος. Όταν μίλησε με το Μάρκο τον ρωτούσε συνέχεια ‘’τι συμβαίνει στη μαμά μου γιατί λέει αυτά τα πράγματα;’’. Άκουσα τη φωνή του Μάρκο αγχωμένη και λυπημένη και του έλεγε συνέχεια «ναι Ολύμπιε δεν ξέρω τι συμβαίνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djll0zbaobeh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι καταθέσεις της συντρόφου του 25χρονου προσθέτουν σημαντικές πληροφορίες στο παζλ της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να δίνουν ακόμη οριστικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο διπλό φονικό. Η κοινωνία του Αιγίου παραμένει συγκλονισμένη, περιμένοντας απαντήσεις σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να γεννά περισσότερα ερωτήματα από όσα λύνει.