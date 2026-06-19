Ερωτήματα για τον θάνατο της μητέρας και του γιου.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς οι αρμόδιες Αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους μέρος των αποτελεσμάτων από τις εγκληματολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση, ούτε στα όπλα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν, ούτε στα σώματα και στα νύχια των δύο θυμάτων.

Ειδικότερα, οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι στα νύχια της γυναίκας βρέθηκαν μόνο γενετικά ίχνη του γιου της, ενώ στα χέρια και στα νύχια του 65χρονου ανιχνεύθηκε αποκλειστικά το δικό του DNA, χωρίς την παρουσία ξένου γενετικού υλικού.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μαρτυρία στενού φίλου της οικογένειας, σύμφωνα με την οποία ο δράστης ενδέχεται να μην έδρασε μόνος του, αλλά να είχε τη συνδρομή συνεργού που βοήθησε στην απομάκρυνση ή απόκρυψη στοιχείων από τον χώρο του εγκλήματος. Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Τι έδειξε το όπλο αλλά και το απλωμένο εσώρουχο

Σε ό,τι αφορά το όπλο τύπου φλόμπερ που εντοπίστηκε στο σημείο και εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό του 26χρονου, οι εξετάσεις έδειξαν ότι έφερε μόνο αποτυπώματα της γυναίκας και του γιου της, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας.

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Επιπλέον, ο λεκές που είχε βρεθεί στο εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο είχε πλυθεί και βρισκόταν απλωμένο στην αυλή του σπιτιού, δεν προέρχεται από αίμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, πρόκειται για λεκέ από σωματικά υγρά, στοιχείο που συμβαδίζει με όσα είχε υποστηρίξει εξαρχής ο ίδιος.

Τέλος, ούτε στα χέρια του κατηγορούμενου ανιχνεύθηκαν κατάλοιπα πυρίτιδας. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές επισημαίνουν ότι αυτό δεν θεωρείται απαραίτητα καθοριστικό εύρημα, καθώς τα συγκεκριμένα όπλα ενδέχεται να μην αφήνουν τέτοια υπολείμματα.

Παρά τα στοιχεία που φαίνεται να ενισχύουν την υπερασπιστική του θέση, οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε στη διάθεσή του επαρκή χρόνο ώστε να καθαρίσει ή να απομακρύνει πιθανά ενοχοποιητικά ίχνη, συνεχίζοντας την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Παράλληλα εξετάσουν το ενδεχόμενο να είχε και συνεργό.