Επενδυτή για το Αίγιο αναζητούν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, η περίπτωση της Kalyani Group, η καθυστερημένη μήνυση για την κυβερνοεπίθεση, η Binance και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι επαφές του ΟΔΔΗΧ με επενδυτές σε Παρίσι και Λονδίνο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Binance

Καμία απόφαση για τη Binance δεν ελήφθη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η εταιρεία είχε ήδη αποσύρει από το απόγευμα της Τρίτης την αίτηση αδειοδότησής της ως παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP), υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο φάκελος της Binance αντιμετώπιζε σημαντικά ζητήματα εποπτικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων, το εγχείρημα δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε αναθέσει στην Ernst & Young την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την εξέταση της αίτησης αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων καίριας εποπτικής σημασίας με διεθνή παρουσία, στο πλαίσιο του Κανονισμού MiCA. Παρότι η EY φέρεται να επιχείρησε να «θεραπεύσει» μεγάλο μέρος των ζητημάτων που είχαν εντοπιστεί, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί που διατύπωσε η ίδια η Binance, σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ολοκληρώσει την εξέταση της αίτησης και είχε κρίνει ότι αυτή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού MiCA. Η εταιρεία υποστήριξε ακόμη ότι η αίτηση είχε εξεταστεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), ενώ, κατά την εκτίμησή της, η ελληνική εποπτική αρχή είχε ενημερώσει την ESMA πως θεωρούσε τον φάκελο συμβατό με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και προσανατολιζόταν στην έγκρισή του σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Για την ιστορία, η αμοιβή της EY για το εξάμηνο έργο της ανήλθε στις 30.000 ευρώ, με το αντικείμενο να αποδεικνύεται τελικώς ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό.

Τέλος, σημασία έχει και το ότι η Binance είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με μία πρώτη αρνητική αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο προηγούμενης αίτησής της για τη λήψη άδειας ιδρύματος πληρωμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επόπτης δεν αντιμετώπισε – μεταξύ άλλων- θετικά τη μετοχική σύνθεση της ελληνικής Binance Europe Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς μοναδικός μέτοχός της εμφανιζόταν η Binary Finance (Europe) Holdings Limited με έδρα το Ντουμπάι.

Επενδυτή για το Αίγιο αναζητούν τα ΕΑΣ

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) προχώρησαν χθες στην προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων οβιδουργίας και καλυκοποιίας της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει την αναβάθμιση και ανάπτυξη μιας κρίσιμης παραγωγικής δραστηριότητας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου, με στόχο την επιλογή ιδιώτη επενδυτή ή κοινοπραξίας που θα χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, θα αναλάβει τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των μονάδων, καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση της παραγωγής. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται και η μεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου των ΕΑΣ στο Αίγιο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ζήτηση για πυρομαχικά και αμυντικό υλικό βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Μέσω του διαγωνισμού, τα ΕΑΣ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ιδιωτικά κεφάλαια για την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, διατηρώντας παράλληλα ενεργή μια δραστηριότητα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τόσο το κόστος των επενδύσεων όσο και το επιχειρηματικό ρίσκο της λειτουργίας των μονάδων, προσβλέποντας στα μελλοντικά έσοδα από την παραγωγική εκμετάλλευση. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 22 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο μοντέλο συνεργασίας προβλέπει τη δημιουργία κοινοπραξίας στην οποία τα ΕΑΣ θα διατηρούν το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 49% θα ανήκει στον επενδυτή που θα χρηματοδοτήσει τη μετεγκατάσταση, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των νέων μονάδων οβιδουργίας και καλυκοποιίας στο Αίγιο. Έντονο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο φέρεται να έχει εκδηλώσει το Kalyani Group, όμιλος της αμυντικής βιομηχανίας από την Ινδία που διαθέτει ισχυρή παρουσία στη χαλυβουργία και διεθνές παραγωγικό αποτύπωμα με εγκαταστάσεις σε Γερμανία, Σουηδία και Κίνα, απασχολεί περίπου 10.000 εργαζομένους και καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 3 δισ. δολάρια. Πηγές με γνώση των εξελίξεων αναφέρουν ότι στελέχη του ομίλου έχουν επισκεφθεί το εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Αίγιο. Ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της μονάδας έχουν εκδηλώσει επίσης εταιρείες από το Ισραήλ, την Τσεχία και τη Γερμανία.

Εφόσον η διαδικασία καταλήξει σε συμφωνία η νέα κοινοπραξία θα προχωρήσει στη μεταφορά των δραστηριοτήτων οβιδουργίας και καλυκοποιίας των ΕΑΣ στο Αίγιο, με στόχο την έναρξη παραγωγής μεταλλικών κορμών μεγάλων διαμετρημάτων και φυσιγγίων φορητού οπλισμού, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αλυσίδα παραγωγής αμυντικού υλικού.

Η συνεργασία με την CSG

Και μια και ο λόγος για τις κοινοπραξίες των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύμπραξη των ΕΑΣ με τον τσεχικό όμιλο CSG μέσω της Hellenic Ammunition ΑΕ δεν εξελίσσεται χωρίς δυσκολίες. Παρά τις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η επένδυση και η επανεκκίνηση κρίσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων στο εργοστάσιο του Λαυρίου, στο παρασκήνιο καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη φιλοσοφία και τον στρατηγικό προσανατολισμό του εγχειρήματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοινή εταιρεία έχει ήδη φέρει στην επιφάνεια αποκλίνουσες αντιλήψεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η τσεχική πλευρά, υπό τον Jiří Schönweitz, Managing Director της MSM, φέρεται να δίνει προτεραιότητα στην ταχεία ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων του Λαυρίου στην ευρύτερη παραγωγική αλυσίδα του ομίλου CSG, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές αμυντικού υλικού.Από την πλευρά τους, τα ΕΑΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλός τους, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, φέρονται να πιστεύουν ότι η συνεργασία θα πρέπει να λειτουργήσει πρωτίστως ως μοχλός αναγέννησης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας την εγχώρια προστιθέμενη αξία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διατήρηση ουσιαστικού ελληνικού ρόλου στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων. Αν και οι διαφωνίες δεν φαίνεται να απειλούν προς το παρόν την πορεία της κοινοπραξίας, πηγές με γνώση των διεργασιών σημειώνουν ότι η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Στη Δικαιοσύνη για την κυβερνοεπίθεση

Παραμένουμε στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε προ ημερών να προχωρήσει λίγο καθυστερημένα στην κλιμάκωση των νομικών ενεργειών για το σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας που σημειώθηκε στα ΕΑΣ στα τέλη του 2025. Με βάση την απόφαση που έλαβε το ΔΣ, τα ΕΑΣ θα καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές και διωκτικές αρχές, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σε όσους τυχόν εμπλέκονται. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Χριστόφορος-Εμμανουήλ Μπουτσικάκης, έλαβε ειδική εξουσιοδότηση ώστε να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβερνοεπίθεση της 27ης Δεκεμβρίου 2025 δεν είχε δυσάρεστες «προεκτάσεις» για τα ΕΑΣ.

Πόσο κάνει το PosoKanei

Πίσω από την ανάπτυξη και τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei βρίσκεται ένα σχήμα δημόσιων φορέων και ιδιωτικών εταιρειών που συμμετέχουν στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων. Κεντρικό ρόλο έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία «αξιοποιεί» τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω της πλατφόρμας για σκοπούς εποπτείας της αγοράς και ενημέρωσης των πολιτών. Την τεχνολογική υποστήριξη του PosoKanei έχει αναλάβει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET). Το έργο υλοποιήθηκε ως «μικρο-έργο» στο πλαίσιο της σύμβασης για την παροχή νεφο-υπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ, η οποία εκτελείται από την κοινοπραξία Uni Systems – NOVA ICT. Η συνολική αξία της βασικής σύμβασης ανέρχεται σε 17,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (σ.σ. το PosoKanei είναι πολύ μικρό μέρος της σύμβασης αυτής). Στην τροφοδότηση της πλατφόρμας με εμπορικά δεδομένα συμμετέχει η Circana Hellas, εταιρεία έρευνας αγοράς που επιλέχθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, έναντι 11.532 ευρώ η Circana παρέχει στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κατάλογο περίπου 10.000 προϊόντων από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των αλυσίδων Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός. Η καταγραφή αυτή βασίζεται σε κωδικούς SKU προϊόντων με υψηλό όγκο πωλήσεων και περιλαμβάνει τόσο επώνυμα προϊόντα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Τέλος, στοιχεία τιμών συλλέγονται απευθείας και από τις αλυσίδες Γαλαξίας, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market In και Lidl.

Επαφές Τσάκωνα σε Παρίσι και Λονδίνο

Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), Δημήτρης Τσάκωνας, ολοκληρώνοντας κύκλο επαφών με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές σε Παρίσι και Λονδίνο, στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας της Ελλάδας με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ συμμετείχε προχθές στο «Greek Day» που διοργάνωσε η BNP Paribas στο Παρίσι, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της αγοράς κρατικών ομολόγων. Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και στελεχών της χρηματοπιστωτικής αγοράς, προσφέροντας την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Χθες ο κ. Τσάκωνας μετέβη στο Λονδίνο, όπου πραγματοποίησε σειρά προγραμματισμένων κατ’ ιδίαν συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές. Οι επαφές οργανώθηκαν από την Bank of America και είχαν ως βασικό αντικείμενο την ενημέρωση των επενδυτών για τις μακροοικονομικές προοπτικές της χώρας, τη δημοσιονομική πορεία και τις εξελίξεις στην αγορά ελληνικών κρατικών τίτλων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΜΕΣ

Σε αναδιάρθρωση της μετοχικής της βάσης προχώρησε η ΤΕΜΕΣ (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας), η εταιρεία της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το τουριστικό συγκρότημα Costa Navarino. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε αρχικά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15,03 εκατ. ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού που προέρχεται από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης κίνησης, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξήθηκε από 19,94 ευρώ σε 21,02 ευρώ. Παράλληλα, οι μέτοχοι έδωσαν το «πράσινο φως» για σημαντική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 190,08 εκατ. ευρώ, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 21,02 ευρώ σε 7,36 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση των δύο εταιρικών πράξεων, το μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΜΕΣ διαμορφώνεται πλέον στα 102,41 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 13.915.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 7,36 ευρώ η καθεμία.

O ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης

Στην 11η τροποποίηση της σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» προχώρησαν η Κοινωνία της Πληροφορίας και η κοινοπραξία των εταιρειών Netcompany, Uni Systems, Q&R και Cosmos Computers, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Δικαιοσύνης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η τροποποίηση αφορά το Υποέργο 1 και εισάγει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης του έργου, με αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, των φάσεων ανάπτυξης και των προβλεπόμενων παραδοτέων. Παράλληλα, επικαιροποιούνται τα σχετικά παραρτήματα της σύμβασης που καθορίζουν την πορεία υλοποίησης και τον προγραμματισμό των επιμέρους δράσεων. Κεντρικό στοιχείο της νέας συμφωνίας αποτελεί η προσθήκη συμπληρωματικού φυσικού αντικειμένου στη Λειτουργική Ενότητα 3, γεγονός που μεταφράζεται σε νέες εργασίες και πρόσθετα παραδοτέα για τον ανάδοχο. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η εισαγωγή ειδικού πίνακα κόστους για το συμπληρωματικό αντικείμενο, ενώ τροποποιείται και το πλαίσιο πληρωμών προκειμένου να καλύπτει τις νέες συμβατικές υποχρεώσεις. Η υλοποίηση του συμπληρωματικού αντικειμένου θα ξεκινήσει με την υπογραφή της τροποποίησης και θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, επεκτείνοντας ουσιαστικά το εύρος των παρεμβάσεων που προβλέπονται για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών της ελληνικής Δικαιοσύνης. Πάντως, σε αυτή τη φάση το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου παραμένει αμετάβλητο στα 69,1 εκατ. ευρώ.