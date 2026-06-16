Τι αλλάζει για τις τράπεζες στο TARGET-GR, η Ελληνικά Λαχεία, τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, η σύνδεση της Λευκάδας με το Άκτιο, οι ακάλυπτες επιταγές και η κατασκευαστική που ζητούν να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

Αλλάζει το TARGET-GR

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μέσω του οποίου διακινούνται οι ηλεκτρονικές πληρωμές μεταξύ τραπεζών φέρνει η νέα απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το TARGET-GR. Πρόκειται για το ελληνικό τμήμα του ευρωπαϊκού συστήματος TARGET, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται καθημερινά πληρωμές και διακανονισμοί δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την επέκταση των δυνατοτήτων των άμεσων πληρωμών. Μέχρι σήμερα, το σύστημα υποστήριζε κυρίως τις άμεσες μεταφορές χρημάτων εντός της ζώνης SEPA (Single Euro Payments Area). Με τη νέα ρύθμιση ενσωματώνεται και το σχήμα «One-Leg Out Instant Credit Transfer» (OCT Inst), το οποίο επιτρέπει την πραγματοποίηση άμεσων μεταφορών ευρώ ακόμη και όταν μία από τις δύο πλευρές της συναλλαγής βρίσκεται εκτός της ζώνης SEPA. Με απλά λόγια, ανοίγει ο δρόμος για ταχύτερες διεθνείς πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στις χώρες του ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών.

Παράλληλα, ο νέος κανονισμός εισάγει μηχανισμούς αυτόματης διαχείρισης της ρευστότητας των τραπεζών. Κάθε ίδρυμα θα μπορεί να ορίζει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο επίπεδο διαθέσιμων κεφαλαίων στους λογαριασμούς του. Αν το υπόλοιπο πέσει κάτω από το κατώτατο όριο ή ξεπεράσει το ανώτατο, το σύστημα θα μπορεί να ενεργοποιεί αυτόματα μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών ώστε να αποκαθίσταται η επιθυμητή ισορροπία, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τη διαχείριση της καθημερινής ρευστότητας των τραπεζών και να μειώσει τον κίνδυνο καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στις χρεώσεις χρήσης του συστήματος. Από την 1η Ιουλίου 2026 οι συμμετέχουσες τράπεζες θα έχουν δύο επιλογές τιμολόγησης για τους βασικούς λογαριασμούς τους. Η πρώτη προβλέπει μηνιαία συνδρομή 400 ευρώ και επιβάρυνση 0,80 ευρώ για κάθε εντολή πληρωμής που εκτελείται. Η δεύτερη απευθύνεται κυρίως σε ιδρύματα με πολύ μεγάλο όγκο συναλλαγών και προβλέπει σταθερή μηνιαία χρέωση 5.000 ευρώ, αλλά σημαντικά χαμηλότερες προμήθειες ανά πληρωμή, οι οποίες μειώνονται όσο αυξάνεται ο αριθμός των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, η χρέωση ξεκινά από 0,60 ευρώ ανά συναλλαγή για έως 10.000 πληρωμές τον μήνα και μπορεί να μειωθεί έως και στα 0,05 ευρώ για περισσότερες από 300.000 συναλλαγές μηνιαίως. Το μοντέλο αυτό ευνοεί τις μεγάλες τράπεζες ή οργανισμούς με υψηλό όγκο πληρωμών, καθώς όσο αυξάνεται η χρήση του συστήματος τόσο μειώνεται το κόστος ανά συναλλαγή. Στις άμεσες πληρωμές μέσω του TIPS διατηρείται μια εξαιρετικά χαμηλή προμήθεια ύψους 0,001 ευρώ ανά αποδεκτή συναλλαγή. Το ποσό αυτό επιβαρύνει τόσο τον λογαριασμό που χρεώνεται όσο και εκείνον που πιστώνεται και εφαρμόζεται ακόμη και στην περίπτωση θετικής απάντησης ανάκλησης μιας πληρωμής.

Ένα πρώτο πακέτο διατάξεων ενεργοποιήθηκε χθες (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ), ενώ η πλειονότητα των τεχνικών αλλαγών – συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής του νέου σχήματος OCT Inst και των περισσότερων λειτουργικών τροποποιήσεων – θα εφαρμοστεί από τις 14 Νοεμβρίου 2026. Οι νέες χρεώσεις για τους λογαριασμούς του συστήματος θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2026.

Να ξεκαθαρίσουμε πως οι αλλαγές αφορούν στην υποδομή που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να διακανονίζουν μεταξύ τους τις πληρωμές και δεν μεταφράζονται σε νέες χρεώσεις ή διαφορετικό τρόπο χρήσης των τραπεζικών υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς

Βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων κατέγραψαν τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία τελεί υπό τη στρατηγική καθοδήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου Λάρας Μπαράζι Γερουλάνου. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 79,58 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 16,2% σε σχέση με τα 68,5 εκατ. ευρώ του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στις υψηλότερες τιμές πώλησης όσο και στην αύξηση των ποσοτήτων που διατέθηκαν στην αγορά. Τα μικτά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 21,4 εκατ. ευρώ από 11,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 26,9% από 17,4%.Τα EBITDA εκτινάχθηκαν στα 12,19 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 175% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,91 εκατ. ευρώ έναντι 1,49 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,15 εκατ. ευρώ, από μόλις 832 χιλιάδες ευρώ το 2024, αποτυπώνοντας τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 91,5 εκατ. ευρώ από 72,3 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 40,96 εκατ. ευρώ από 31,99 εκατ. ευρώ. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 52,75 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 3,64 εκατ. ευρώ. Η παραγωγική δραστηριότητα κινήθηκε επίσης ανοδικά, καθώς η εταιρεία πούλησε συνολικά 8,76 εκατ. κιλά ψαριών έναντι 7,66 εκατ. κιλών το 2024, με το 79,3% να προέρχεται από ιδιοπαραγωγή και το υπόλοιπο από συνεργαζόμενες μονάδες. Ταυτόχρονα, υλοποίησε επενδύσεις ύψους 1,27 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πλωτά μέσα και υποδομές, συνεχίζοντας τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και του ιχθυογεννητικού σταθμού.

Καθοριστικό γεγονός για τη χρήση αποτέλεσε και η ολοκλήρωση της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης των 100% θυγατρικών «Ιχθυοκαλλιέργειες Φθιώτιδας» και «Αμφιτρίτη Ιχθυοκαλλιέργειες». Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο εταιρικός μετασχηματισμός δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και επιτρέπει την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα ισχυροποιεί τη θέση της εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά. Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, στοχεύοντας σε περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και καναλιών διάθεσης, στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους.

Οι ακάλυπτες επιταγές

Στα 34,18 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών που καταγράφηκαν το πρώτο πεντάμηνο του 2026, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 1.611 τεμάχια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τειρεσία. Την ίδια περίοδο, οι απλήρωτες συναλλαγματικές έφτασαν τις 2.494, συνολικής αξίας 5,81 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη εικόνα των επισφαλειών στην αγορά. Ειδικότερα, τον Μάιο οι ακάλυπτες επιταγές περιορίστηκαν σε 267 τεμάχια, συνολικής αξίας 4,78 εκατ. ευρώ, έναντι 305 επιταγών ύψους 5,26 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Σε ετήσια βάση, ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 21,47%, ενώ η συνολική αξία τους κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 40,03%, υποδηλώνοντας σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στις απλήρωτες συναλλαγματικές, ο Μάιος έκλεισε με 448 τεμάχια συνολικής αξίας 1,03 εκατ. ευρώ, έναντι 450 τεμαχίων και 991,6 χιλ. ευρώ τον Απρίλιο. Αν και ο αριθμός τους παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος σε μηνιαία βάση, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 καταγράφηκε αύξηση 9,54% στα τεμάχια και 29,99% στην αξία τους, στοιχείο που δείχνει ότι οι πιέσεις στη ρευστότητα εξακολουθούν να υφίστανται σε τμήμα της αγοράς.

Η Ελληνικά Λαχεία

Η Ελληνικά Λαχεία, θυγατρική της OPAP Investment Ltd, περιόρισε σημαντικά τις ζημιές της κατά τη χρήση του 2025, παρουσιάζοντας βελτιωμένη εικόνα. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα καθαρά έσοδα προ εισφοράς (GGR) ανήλθαν σε 105,8 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,7% σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) διαμορφώθηκαν στα 55,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,3%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 7,9% των εσόδων από τα Στιγμιαία Λαχεία (ΣΚΡΑΤΣ), η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των εσόδων από τα λαχεία κλήρωσης, όπως το Λαϊκό και το Εθνικό Λαχείο. Παράλληλα, η υποχρεωτική εισφορά επί των καθαρών εσόδων παρέμεινε σταθερή στα 50 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 4,03 εκατ. ευρώ έναντι 4,64 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 13,2%, κυρίως λόγω αυξημένων λειτουργικών δαπανών και χαμηλότερων εσόδων από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο. Οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν στα 366 χιλ. ευρώ από 11,34 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν στα 2,8 εκατ. ευρώ από 11,19 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μη επανάληψης απομείωσης των δικαιωμάτων παραχώρησης ύψους 7,4 εκατ. ευρώ που είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 79,46 εκατ. ευρώ από 64,23 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές εμφάνισαν καθαρή εισροή 5,15 εκατ. ευρώ έναντι εκροής 13,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ σε άυλα και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, ενώ ενισχύθηκε και κεφαλαιακά μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 10,5 εκατ. ευρώ. Παρά τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, η καθαρή θέση της εταιρείας παραμένει οριακά αρνητική, στα -328 χιλ. ευρώ, έναντι -8,03 εκατ. ευρώ το 2024.

Η Λίθος ΑΤΕ

Συμβάσεις συνολικής αξίας 3,94 εκατ. ευρώ έχει εξασφαλίσει το τελευταίο εξάμηνο η Λίθος ΑΤΕ μέσα από σειρά έργων οδοποιίας, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου που της ανατέθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής και δήμους της Αττικής. Μάλιστα, μόλις χθες υπεγράφη σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, την οποία υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νικόλαος Χαρδαλιάς και ο εκπρόσωπος της Λίθος ΑΤΕ, Ιωάννης Κανελλόπουλος. Η σύμβαση αφορά έργο διάρκειας από τις 15 Ιουνίου 2026 έως τις 15 Ιουνίου 2028, με προϋπολογισμό 2,10 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Ωστόσο, πίσω από τη συνεχιζόμενη ανάληψη δημοσίων έργων παραμένει μια σοβαρή εκκρεμότητα που προκαλεί προβληματισμό. Η Λίθος ΑΤΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδικασία πτώχευσης, καθώς στις 8 Οκτωβρίου 2025 η ομόρρυθμη εταιρεία «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέθεσε αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ζητώντας να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. Στην αίτηση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το αίτημα να οριστεί ως ημερομηνία παύσης πληρωμών η 15η Σεπτεμβρίου 2025, να διαταχθεί η σφράγιση της περιουσίας της και να διοριστεί σύνδικος πτώχευσης. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναλαμβάνει νέα έργα, η εξέλιξη της συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης παραμένει κρίσιμη για την πορεία της. Αν το ζήτημα οδηγηθεί σε εξωδικαστική ή άλλη μορφή διευθέτησης, αυτό θα απομάκρυνε τον κίνδυνο για τη λειτουργία της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκκρεμής διαδικασία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα για τη μελλοντική της δραστηριότητα, παρά το σημαντικό ανεκτέλεστο που έχει ήδη διαμορφώσει.

Νέα παράταση για το έργο Άκτιο – Λευκάδα

Νέα παράταση στην ολοκλήρωση του μεγάλου έργου οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας έλαβε η Aktor, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την επέκταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, επικαλούμενο λόγους ανωτέρας βίας και καθυστερήσεις που δεν αποδίδονται στην ευθύνη του αναδόχου. Η απόφαση εκδόθηκε χθες και αφορά το έργο «Κατασκευή – Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα». Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά παράταση του έργου, το οποίο είχε αρχικά συμβασιοποιηθεί το 2020 με προγραμματισμένη ολοκλήρωση τον Ιούλιο του 2023, ενώ η τελευταία προθεσμία έληγε στις 30 Μαΐου 2026. Η ανάδοχος εταιρεία είχε ζητήσει επιπλέον χρόνο επικαλούμενη τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους καυσίμων, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές πιστοποιήσεων του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έκρινε ότι οι λόγοι αυτοί δικαιολογούν την παράταση, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου προϋποθέτει τη συνεχή λειτουργία του εργοταξίου σε παράλληλα μέτωπα και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου. Θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης διατύπωσε και η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», κρίνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για παράταση με αναθεώρηση. Υπενθυμίζεται πως το έργο που είχε ανατεθεί στην Aktor με μέση έκπτωση 51%, έχει αρχική συμβατική αξία 23,73 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκε με συμπληρωματική σύμβαση ύψους 10,02 εκατ. ευρώ.

Αναδιάρθρωση ομολογιακού από την Evergood

Η Evergood, θυγατρική του Ομίλου Vivartia και γνωστή από τα εμπορικά σήματα Goody’s, Everest, και Παστέρια, προχωρά στην αναδιάρθρωση υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 1,223 εκατ. ευρώ, με στόχο την εναρμόνιση των όρων χρηματοδότησής της με τον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό του Ομίλου εστίασης. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Evergood αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής άδειας για την τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί το 2021. Η συμφωνία προβλέπει την παράταση της λήξης και της αποπληρωμής του δανείου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2030, την επέκταση των περιόδων εκτοκισμού μέσω της προσθήκης εννέα επιπλέον εξαμηνιαίων περιόδων, καθώς και την αναπροσαρμογή του επιτοκίου από τις 30 Μαρτίου 2026 σε Euribor εξαμήνου πλέον περιθωρίου 1,65%. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, καθώς ο μοναδικός ομολογιούχος είναι η Εστιατόρια Ελλέστια Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποτελεί άμεση θυγατρική της Evergood με ποσοστό συμμετοχής 98,28%. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι νέοι όροι κρίνονται δίκαιοι και εύλογοι, καθώς εξυπηρετούν το εταιρικό συμφέρον και διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης με το ευρύτερο πλαίσιο δανεισμού του ομίλου.