Οι Rolling Stones κυκλοφορούν νέο άλμπουμ και κάνουν σχέδια για μια περιοδεία το 2027.

Ο Μικ Τζάγκερ μίλησε ανοιχτά για την πιθανότητα ανακοίνωσης μιας νέας περιοδείας των Rolling Stones και είπε ότι ελπίζει να δώσουν μερικές «συναυλίες τον επόμενο χρόνο».

Oι θρυλικοί Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, «Foreign Tongues», στις 10 Ιουλίου μέσω της Polydor/Universal Music και σε νέα συνέντευξη στην εκπομπή Sunday Sitdown, ο Μικ Τζάγκερ μίλησε για το νέο άλμπουμ και εξέφρασε για άλλη μια φορά τον ενθουσιασμό του να ξεκινήσει περιοδεία.

«Θα ήθελα πολύ. Πραγματικά το θέλω... και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν το συγκρότημα σχεδιάζει να ανακοινώσει περιοδεία και άφησε να εννοηθεί ότι οι θαυμαστές δεν θα περιμένουν πολύ για να τους δουν ζωντανά και, ενώ μπορεί να μην έχει προγραμματιστεί περιοδεία για το 2026, εκείνοι κάνουν σχέδια για το 2027 (και εμείς ελπίζουμε ο Θεός να μην γελάει...)

«Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε συναυλίες φέτος, αλλά ελπίζω να κάνουμε συναυλίες του χρόνου» είπε ο frontman των Rolling Stones. Και επειδή η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, εμείς ελπίζουμε να έρθουν και στην Ελλάδα.

{https://www.instagram.com/therollingstones/reel/DX9oDAfoWJK/}

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Θυμίζουμε ότι η τελευταία περιοδεία των Rolling Stones ήταν για την προώθηση του προηγούμενου άλμπουμ τους «Hackney Diamonds» στις ΗΠΑ το 2024. Στις 20 συναυλίες πουλήθηκαν σχεδόν ένα εκατομμύριο εισιτήρια και τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια.

Όσον αφορά το επερχόμενο, νέο άλμπουμ τους, θα είναι «πιστό» στον «ήχο των Rolling Stones», με επιρροές μπλουζ, κάντρι, ροκ, αναφέρει το συγκρότημα

{https://www.instagram.com/therollingstones/p/DYSNSvUMC8j/}

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ξεχωριστές ερμηνείες από τους Stones μαζί με βασικούς συνεργάτες τους όπως οι Darryl Jones, Matt Clifford και Steve Jordan. Περιλαμβάνει επίσης μια ιδιαίτερη συμμετοχή του Charlie Watts, ηχογραφημένη σε μία από τις τελευταίες του sessions πριν τον θάνατό του το 2021. Επιπλέον, συμμετέχει μια εντυπωσιακή σειρά από guest καλλιτέχνες, όπως οι Steve Winwood, Paul McCartney, ο Robert Smith των The Cure και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.