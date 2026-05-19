Oι Rolling Stones χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να φιάξουν το νέο τους μουσικό βίντεο για το ολοκαίνουριο «In The Stars».

Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το music video για το αισιόδοξο και άκρως μεταδοτικό πρώτο single «In The Stars» από το νέο, επερχόμενο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο «Foreign Tongues».

Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Francois Rousselet, ο οποίος έχει επίσης υπογράψει τα βίντεο των Stones για τα «Angry» από το Hackney Diamonds και «Ride 'Em On Down» από το Blue & Lonesome. Στο νέο βίντεο πρωταγωνιστεί η καταξιωμένη ηθοποιός Odessa A’zion (Marty Supreme, I Love LA).

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τη Deep Voodoo με τη χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας deepfake και απεικονίζει τους Stones της δεκαετίας του ’70 να ερμηνεύουν το «In The Stars» ανάμεσα σε μουσικούς, τραγουδιστές και χορευτές από διαφορετικές εποχές & κουλτούρες.

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το συγκρότημα, το πολυαναμενόμενο άλμπουμ τους θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου. Η συλλογή των 14 κομματιών έρχεται λιγότερο από τρία χρόνια μετά το παγκοσμίως καταξιωμένο και βραβευμένο με Grammy «Hackney Diamonds», που βρέθηκε στην κορυφή των charts παγκοσμίως και σημείωσε πολυπλατινένιες πωλήσεις.



Το νέο άλμπουμ ανακοινώνεται με το ανεβαστικό και «κολλητικό» lead single «In the Stars», το οποίο κυκλοφορεί ψηφιακά από σήμερα μαζί με το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ «Rough and Twisted».

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο και το Foreign Tongues ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα στα Metropolis Studios στο Δυτικό Λονδίνο, με τους Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood να επανενώνονται με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Andrew Watt, ο οποίος είχε αναλάβει και το Hackney Diamonds. Το αποτέλεσμα είναι ένας δυναμικός και σύγχρονος δίσκος που διατηρεί τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος, ενώ παράλληλα εξερευνά νέα ηχητικά και στιχουργικά πεδία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μοναδική τους κληρονομιά.



Το άλμπουμ περιλαμβάνει ξεχωριστές ερμηνείες από τους Jagger, Richards και Wood, μαζί με βασικούς συνεργάτες τους όπως οι Darryl Jones, Matt Clifford και Steve Jordan. Περιλαμβάνει επίσης μια ιδιαίτερη συμμετοχή του Charlie Watts, ηχογραφημένη σε μία από τις τελευταίες του sessions πριν τον θάνατό του το 2021. Επιπλέον, συμμετέχει μια εντυπωσιακή σειρά από guest καλλιτέχνες, όπως οι Steve Winwood, Paul McCartney, ο Robert Smith των The Cure και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.