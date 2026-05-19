Ο Έμπολα ενδέχεται να εξαπλώνεται ταχύτερα απ’ ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, προειδοποιεί γιατρός του ΠΟΥ

Ο ιός Έμπολα ενδέχεται να εξαπλώνεται ταχύτερα απ’ ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς το ξέσπασμα της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει τουλάχιστον 131 θανάτους. Η δρ Αν Αντσία δήλωσε στο BBC ότι όσο περισσότερο διερευνά ο Οργανισμός την επιδημία, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι έχουν εξαπλωθεί κρούσματα και σε άλλες περιοχές.

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι μέχρι την Τρίτη υπήρχαν περισσότερα από 513 ύποπτα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό, ενώ ένας άνθρωπος έχει πεθάνει στη γειτονική Ουγκάντα.

Το MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis (ερευνητικό κέντρο του Imperial College London που ειδικεύεται στην ανάλυση και μοντελοποίηση παγκόσμιων λοιμωδών νοσημάτων) εκτιμά ότι υπήρξε «σημαντική» υποκαταγραφή και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τα κρούσματα να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1.000.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος για τη νέα επιδημία Έμπολα, δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχος για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας».

Εξελισσόταν αρκετές εβδομάδες πριν εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα

Υπάρχουν φόβοι ότι η επιδημία βρισκόταν σε εξέλιξη για αρκετές εβδομάδες πριν εντοπιστεί για πρώτη φορά στις 24 Απριλίου.

Δεν υπάρχει εμβόλιο για το στέλεχος του ιού Έμπολα που ευθύνεται για την τωρινή επιδημία, ωστόσο ο ΠΟΥ εξετάζει αν άλλα φάρμακα μπορούν να προσφέρουν προστασία.

«Έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα»

Μιλώντας στο πρόγραμμα Newsday του BBC World Service, η δρ Αν Αντσία ανέφερε ότι η επαρχία Ιτούρι στη ΛΔ Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, είναι «εξαιρετικά ασταθής περιοχή με έντονες μετακινήσεις πληθυσμού», γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα και τον έλεγχο της νόσου.

«Όσο περισσότερο διερευνούμε αυτή την επιδημία, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι έχει ήδη εξαπλωθεί, έστω και σε κάποιο βαθμό, πέρα από τα σύνορα αλλά και σε άλλες επαρχίες», πρόσθεσε.

Η επιδημία έχει εξαπλωθεί και στην επαρχία του Νότιου Κίβου, όπου ο πληθυσμός βιώνει ανθρωπιστική κρίση εδώ και πολλά χρόνια.

Έχει επίσης καταγραφεί κρούσμα στη Γκόμα, τη μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής ΛΔ Κονγκό με περίπου 850.000 κατοίκους, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο ανταρτών που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα.

Τα υψηλά επίπεδα ανασφάλειας σε αρκετές επαρχίες οδηγούν σε συχνές μετακινήσεις πληθυσμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού.

Αρκετές αφρικανικές χώρες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, ενισχύοντας τους συνοριακούς ελέγχους και προετοιμάζοντας υγειονομικές δομές. Η γειτονική Ρουάντα επίσης έκλεισε τα σύνορά της με τη ΛΔ Κονγκό.

Ένας Αμερικανός πολίτης, που πιστεύεται ότι είναι ο γιατρός σε οργάνωση, απομακρύνεται αεροπορικώς από τη ΛΔ Κονγκό αφού εμφάνισε συμπτώματα το Σαββατοκύριακο.

Το υπουργείο Υγείας της Γερμανίας δήλωσε στο BBC ότι Αμερικανός πολίτης μεταφέρεται στη χώρα για θεραπεία.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) ανακοίνωσαν ότι εργάζονται για την απομάκρυνση τουλάχιστον ακόμη έξι Αμερικανών που εκτέθηκαν στον ιό.

Μοιάζουν με της γρίπης τα συμπτώματα

Ο Έμπολα αρχικά εμφανίζει συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης, όπως πυρετό, πονοκέφαλο και κόπωση.

Το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, που εντοπίστηκε στα τωρινά κρούσματα, έχει προκαλέσει στο παρελθόν μόνο δύο επιδημίες με μοιραία κατάληξη για το ένα τρίτο των ατόμων που μολύνθηκαν.

Μεταξύ 2014 και 2016, περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι μολύνθηκαν από τον Έμπολα στη Δυτική Αφρική, στη μεγαλύτερη επιδημία από την ανακάλυψη του ιού το 1976.

Εκείνη η επιδημία προκλήθηκε από το στέλεχος Ζαΐρ, για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο.

Η νόσος εξαπλώθηκε σε αρκετές χώρες της Δυτικής Αφρικής και πέρα από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων της Γουινέας, της Σιέρα Λεόνε, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας, προκαλώντας 11.325 θανάτους.

Με πληροφορίες από BBC