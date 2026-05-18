Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που σημειώνονται την τελευταία επταετία στο δηλωμένο πλούτο των βουλευτών των τριών κομμάτων εξουσίας, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τα σχετικά γραφήματα του Vouliwatch, ο υπολογισμός βασίζεται στα δηλωμένα εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα καθώς και το κεφάλαιο συμμετοχής σε επιχειρήσεις του συνόλου των βουλευτών (και των συζύγων τους) ανά κόμμα, βάσει των πόθεν έσχες που έχουν καταθέσει.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, όπως προκύπτει από τα σχετικά εργαλεία και γραφήματα του Vouliwatch, η αύξηση που καταγράφεται στον δηλωμένο πλούτο των βουλευτών (και των συζύγων τους) της ΝΔ είναι κάτι περισσότερο από εκρηκτική, ενώ αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζει ο δηλωθείς πλούτος βουλευτών του ΠΑΣΟΚ από το 2022, το οποίο το 2023 ωστόσο αύξησε την κοινοβουλευτική του δύναμη κατά 10 βουλευτές. Τέλος, ο πλούτος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει οριακά πτωτική πορεία, ιδιαίτερα από το 2021 μέχρι και το 2024.





Συγκεκριμένα, ο συνολικός δηλωθείς πλούτος των βουλευτών της ΝΔ το 2019 ήταν 91.137.205 ευρώ, και ακολούθησε σταθερά αυξητική πορεία μέχρι και το 2023 που ανερχόταν στα 146.602.663 ευρώ. Το αξιοσημείωτο ωστόσο είναι πως οι βουλευτές της ΝΔ, σύμφωνα πάντα με τα πόθεν έσχες τους, χρειάστηκαν μία πενταετία για να αυξήσουν τον συνολικό τους πλούτο κατά 55 εκατ. ευρώ, αλλά εν συνεχεία μέσα σε ένα χρόνο από το 2023 ως το 2024 οι 156 «γαλάζιοι» βουλευτές τον αύξησαν ακόμα 71 εκατ. ευρώ, φθάνοντας στις δηλώσεις του 2024 συνολικά το δυσθεώρητο ποσό των 217.056.938 ευρώ. Συνολικά την τελευταία επταετία οι βουλευτές της ΝΔ έχουν αυξήσει το δηλωμένο πλούτο τους κατά 126 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει των ίδιων στοιχείων, οι βουλευτές της ΝΔ κατέχουν τα πρωτεία και στα ακίνητα, δηλώνοντας συνολικά 2.594 ακίνητα και αυξάνοντας την ακίνητη περιουσία τους κατά 419 ακίνητα σε σχέση με τα 2.175 που είχαν δηλώσει στις αντίστοιχες δηλώσεις πόθεν έσχες του 2019.

Επιπλέον, οι βουλευτές της ΝΔ βρίσκονται στην πρώτη θέση και όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό, με το συνολικό ποσό που οφείλουν στις τράπεζες, να ανέρχεται σε 25.520.180 ευρώ, διατηρούμενο παρά τις οριακές αυξομειώσεις στα ίδια επίπεδα με τα 25.116.006 που είχαν δηλώσει ως δάνεια το 2019.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι 32 βουλευτές του δεύτερου κόμματος εξουσίας και νυν αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, έχουν συνολικά δηλωμένο πλούτο που ανέρχεται σε 13.030.237 ευρώ. Η κατ' αναλογία σημαντική αύξηση στον δηλωθέντα πλούτο ξεκίνησε να εντοπίζεται το 2022, όπου από τα 2.163.260 του 2021 εκτοξεύθηκε στα 13.552.546 καταγράφοντας αύξηση άνω του 500%. Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται η αύξηση της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ κατά 10 βουλευτές στις εκλογές του 2023. Σε επίπεδο ακίνητης περιουσίας από τα 60 ακίνητα που καταγράφονταν το 2019, το 2022 παρατηρείται αντίστοιχη «έκρηξη» με τον αριθμό τους να φθάνει τα 226, ενώ στις τελευταίες δηλώσεις πόθεν έσχες είναι δηλωμένα 189. Τέλος, καταγράφονται το 2024 και δάνεια ύψους 2.216.152 ευρώ, σε σχέση με τα 235.879 χιλιάδες που ήταν δηλωμένα το 2019.

Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, πριν εξετάσει κανείς τον συνολικό δηλωθέντα πλούτο από το 2019 μέχρι και τις τελευταίες δηλώσεις πόθεν έσχες του 2024, αξίζει να σημειωθεί η σημαντική συρρίκνωση της κοινοβουλευτικής του δύναμης, καθώς το 2019 είχε 86 βουλευτές ενώ πλέον αριθμεί 25. Από τα 47.084.410 ευρώ του 2019, πλέον στις τελευταίες δηλώσεις είναι δηλωμένα 30.958.588 ευρώ. Αντίστοιχα, από τα 1.649 ακίνητα πλέον εμφανίζονται 1.024, ενώ τα 26.313.740 ευρώ δάνεια του 2019 πλέον ανέρχονται σε 6.862.357 ευρώ.