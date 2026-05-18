Την επιλογή των Κωνσταντίνου Δογάνη και Κίμωνα Μπένου της Ομάδας Αλήθειας στην πρώτη εικοσάδα των στελεχών της ΝΔ που ψηφίστηκαν για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας την ομάδα «τοξική».

«Την προαγωγή της «Ομάδας -παραμόρφωσης της- Αλήθειας» σηματοδοτεί η ανάδειξη των δημιουργών της, στα συλλογικά όργανα της ΝΔ και μάλιστα στις πρώτες θέσεις» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας πως «έτσι, η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα -μετά τις εκδηλώσεις λατρείας στις οποίες συμμετείχε- τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων. Να χαίρονται την ομάδα απαξίωσης, αλλά και αμφισβήτησης της πολιτικής δράσης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Προφανώς η ΝΔ έκρινε ότι θα της χρειαστεί στις επερχόμενες εκλογές».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει με το συμπέρασμα πως «το ερώτημα για το ποιος καθοδηγεί ποιον - η «Ομάδα Αλήθειας» τη ΝΔ ή η ΝΔ την «Ομάδα Αλήθειας» - αρχίζει να απαντάται».