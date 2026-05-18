«Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αδιαφορεί για την προστασία τους», ανέφερε ο Κώστας Αρβανίτης.

«Άλλο ένα σαββατοκύριακο σημαδεύτηκε από εργατικά δυστυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς εργαζομένων σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κώστας Αρβανίτης.

«Στην Αλεξανδρούπολη, 54χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής μικροφραγμάτων στη Νίψα, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία εν ώρα εργασίας και κατέρρευσε.

Στην Κέρκυρα, 29χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ στη Νίσυρο 50χρονος εργάτης υπέστη ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού», συνέχισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της LEFT και πρόσθεσε:

«Πίσω από κάθε τραυματισμό και κάθε απώλεια βρίσκονται εξαντλητικά ωράρια, ελλιπή μέτρα προστασίας, υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εντατικοποίηση της εργασίας και μια πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων με λογική κόστους-οφέλους».

Ο Κώστας Αρβανίτης υπογράμμισε: «Αυτή την εβδομάδα, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητάμε και ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος για τη μείωση των θανάτων στην εργασία, στη σύνταξη της οποίας συνέβαλα ως σκιώδης εισηγητής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ορισμένα από τα αιτήματά μας περιλαμβάνουν:

ουσιαστικούς ελέγχους στους χώρους δουλειάς, ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, πλήρη διερεύνηση κάθε εργατικού ατυχήματος και δυστυχήματος και αξιόπιστη καταγραφή τους,

αυστηρή τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας,

προστασία των εργαζομένων από την εντατικοποίηση της εργασίας και την εργοδοτική αυθαιρεσία,

μέτρα εφαρμογής της στρατηγικής «Vision Zero» για μηδενικές απώλειες στους χώρους εργασίας.

H λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή Επιθεώρησης Εργασίας υπολειτουργεί. Απαιτείται επανίδρυση της Επιθεώρησης Εργασίας με επιστροφή στο Υπουργείο Εργασίας ως Γενική Γραμματεία και συγκρότηση ενιαίου συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στο Υπουργείο Εργασίας για όλες τις δραστηριότητες.

Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αδιαφορεί για την προστασία των και να συμμορφωθεί επιτέλους με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της».