Κατήγγειλε την υπονόμευση του ευρωπαϊκού συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων συνολικά.

Την ανάγκη άμεσης και αποφασιστικής προστασίας της Φέτας ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) αναδεικνύει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αντιπρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (LEFT) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, καταγγέλλοντας όχι μόνον τον κίνδυνο για τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά και την υπονόμευση του ευρωπαϊκού συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων συνολικά.

Η «Φέτα» βρίσκεται σε καθεστώς ΠΟΠ στην ΕΕ από το 2002, ενώ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αποτρέπουν τη γενική χρήση της ονομασίας «Feta» ακόμη και για προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Παράλληλα όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν συστηματικά, μέσω διμερών εμπορικών συμφωνιών με χώρες όπως η Ινδονησία, η Αργεντινή και το Μπαγκλαντές, ρήτρες «common names» που αναγνωρίζουν τον όρο “feta” ως γενική ονομασία. Η πρακτική αυτή υπονομεύει ευθέως το καθεστώς προστασίας των ευρωπαϊκών ΠΟΠ, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών, συνεταιρισμών και καταναλωτών.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, η έλλειψη αποτελεσματικής αντίδρασης εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αξιοπιστία της ως προς την προάσπιση των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε διεθνές επίπεδο.

Ο Κ. Αρβανίτης καλεί την Κομισιόν να αποσαφηνίσει σε ποιες χώρες έχει εξασφαλιστεί νομικά δεσμευτική προστασία της φέτας, Αν και ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ενάντια σε αυτήν την εμπορική πρακτική των ΗΠΑ, και ζητάει η πλήρης προστασία της Φέτας ΠΟΠ να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή σε κάθε εμπορική συμφωνία της Ένωσης.

Όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «Η προστασία της Φέτας ΠΟΠ αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, τη διατήρηση της ποιότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων, αλλά και για την αξιοπιστία του ίδιου του ευρωπαϊκού συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει διασφαλίσει έμπρακτα ότι τα εμβληματικά της προϊόντα και οι παραγωγοί τους χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας.