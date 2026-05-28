Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Την εξουδετέρωση και τη μεταφορά του βλήματος έχει αναλάβει ο Στρατός.

Πολεμικό βλήμα, το οποίο εκτιμάται από την εποχή του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (28/05) στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βλήμα βρέθηκε σε οικόπεδο στις οδούς Μαραθωνομάχων και Βοσπόρου.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να σπεύδει στο σημείο.

Για λόγους ασφαλείας, έχουν τεθεί σε ισχύ εκτροπές της κυκλοφορίας στην οδό Μαραθωνομάχων από το ύψος της Επταλόφου, καθώς και στη Βοσπόρου από την Ιερού Λόχου, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης του βλήματος.