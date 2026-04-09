Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη στο Μαρούσι.

Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Μ.Τετάρτης (08/04) στο Μαρούσι, όταν ένας 17χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο προκειμένου να του αποσπάσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Ο 17χρονος βρισκόταν σε πάρκο του Αμαρουσίου μαζί με δύο φίλους του, όταν ο δράστης τον πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να του αφαιρέσει την αλυσίδα.

«Σε σπαστά ελληνικά μου ζήτησε να του δώσω την αλυσίδα μου. Δεν του την έδωσα και πιαστήκαμε στα χέρια, εκείνη τη στιγμή ο δράστης έβγαλε από την τσέπη του ένα μαχαίρι και με μαχαίρωσε τρεις φορές. Μία στην καρδιά, μία στο δεξιό μηρό και μία στο δεξί χέρι», είπε το θύμα της επίθεσης στο MEGA.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhojpab5040x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ενστικτωδώς οι φίλοι του τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και τον μετέφεραν στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια ενημέρωσαν την αστυνομία.

«Ο δράστης διέφυγε με κατεύθυνση προς το σχολείο που βρίσκεται δίπλα. Τόσο εγώ όσο και ο άλλος φίλος μας βλέποντας το σκηνικό της επίθεσης ‘’παγώσαμε’’ με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε. Αμέσως μετά πήραμε τον τραυματία, τον βάλαμε στο δικό μου αυτοκίνητο και τον μεταφέραμε στο νοσοκομείο ΚΑΤ», είπε ο 20χρονος φίλος του θύματος.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι φίλοι του αλλά και το θύμα κατέθεσαν στις Αρχές ότι είχαν δει ξανά τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς βέβαια να τον γνωρίζουν, μόνο ότι είναι τοξικομανής.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhoqu067w8x5?integrationId=40599y14juihe6ly}