Ο άνδρας στα Κύθηρα έγινε αντιληπτός από τις Αρχές ύστερα από ανάρτησή του στα social media.

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησε η αστυνομία στα Κύθηρα το μεσημέρι της Μ.Τετάρτης (08/04), ο οποίος είχε στην κατοχή του παράνομα αρχαιότητες και τις διέθετε προς πώληση στο διαδίκτυο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, ο άντρας εντοπίστηκε όταν πραγματοποίησε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πωλούσε ένα αρχαίο νόμισμα. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με στελέχη του Α.Τ Κυθήρων πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες και αποθήκες ιδιοκτησίας του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 20 νομίσματα, μεταξύ των οποίων και το απεικονιζόμενο στην αναρτημένη φωτογραφία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης,

• 3 όστρακα μινωικής εποχής,

• αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και 3 αμπούλες αερίου,

• ανιχνευτής μετάλλων, 2 μπαταρίες, 2 δίσκοι και τσάντα μεταφοράς.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για υπεξαίρεση μνημείων, παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου και της υποχρέωσης δήλωσης ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία γνωμάτευσε ότι 4 από τα νομίσματα και τα 3 όστρακα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Κώδικα για την προστασία περί αρχαιοτήτων, ενώ για τα υπόλοιπα 16 νομίσματα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.