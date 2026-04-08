Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη τέλος.
Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.
Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.
Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή.
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε την Τετάρτη 15 Απριλίου
Επεισόδιο 80
Η Βάνα ενημερώνει τη Μάγια ότι ο Άγης προσπαθεί να βρει τρόπους να βλάψει τον πατέρα της και όλη την οικογένεια Γερολυμάτου.
Η Μάγια αντιμετωπίζει με δυσπιστία τα λόγια της μητέρας της, αλλά επηρεάζεται και από τη Ντόρα. Από την πλευρά της, η Ντόρα ενοχλείται από τη στάση του Άγη και τον προειδοποιεί πως όσα κάνει δεν θα έχουν καλό τέλος.
Παράλληλα, ο Μάνος λέει στη Μαρίνα πως ανησυχεί ότι η Χρύσα φορτώθηκε μια νέα εκκρεμότητα στη σχέση τους, λόγω της εμφάνισης της Αφροδίτης στη ζωή του.
Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος εκθέτει στον Μάρκο τους κινδύνους που απειλούν την οικογένειά του εξαιτίας της εκδικητικότητας του Άγη, αλλά ο Μάρκος δεν πτοείται και θεωρεί απίθανο να τον βλάψει οποιοσδήποτε.
Παρά την άνεση του Μάρκου, ο Χρήστος αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα κάθε περίπτωση κινδύνου εναντίον της οικογένειας Γερολυμάτου.
Η Μαρίνα αποφασίζει να μιλήσει στη Μάγια.