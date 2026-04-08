Η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, ερμήνευσε το My Number One της Έλενας Παπαρίζου.

Στα πλαίσια του A Little Bit More για τη Eurovision 2026, η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου για το 2026, επέλεξε να ερμηνεύσει με τον δικό της τρόπο το My Number One της Έλενας Παπαρίζου.

Το τραγούδι, ήταν αυτό που είχε χαρίσει τη νίκη στην Ελλάδα το 2005 με την Έλενα Παπρίζου να φέρνει το τρόπαιο στη χώρα.

Αντίστοιχα, η Antigoni 21 χρόνια μετά παρουσίασε το κομμάτι με τη δική της χροιά, χαρίζοντας μία επιπλέον παιδικότητα μέσα από το συνοδευτικό κλιπ.

Στο βίντεο, απεικονίζεται η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου να τραγουδάει και να χορεύει στους ρυθμούς του My Number One, ενώ τα στιγμιότυπα είναι από το μακρινό – πλέον – 2005.

Στην έναρξη του βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, αναγράφεται: «Το ακόλουθο βίντεο γυρίστηκε το 2005 στον κήπο της γιαγιάς της Antigoni στην Κύπρο — τη χρονιά που η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τη Eurovision, και η μικρή Αντιγόνη ήταν ενθουσιασμένη», κάνοντας σαφές ότι η Antigoni, είχε από μικρή πάθος με τη Eurovision και την Έλενα Παπαρίζου.

{https://www.youtube.com/watch?v=ci-Fz7rrOTo&list=RDci-Fz7rrOTo&start_radio=1}