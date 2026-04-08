Ταξίδι στη Σελήνη με τα γραφικά του Νίκου Ευαγγελάτου.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει πλέον με τα γραφικά που χρησιμοποιεί στην εκπομπή του MEGA, «Live News».

Πολλές φορές, έχει βρεθεί σε πεδίο βολής, σε τόπο εγκλήματος, σε νησιά, ακόμη και στα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή τη φορά, κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που βρέθηκε στη Σελήνη.

Με αφορμή το ταξίδι της NASA στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, ο δημοσιογράφος μετά την προβολή του ρεπορτάζ, θέλησε να προσθέσει λίγο χιούμορ – όπως είπε – και κρατώντας μία ελληνική σημαία, βρέθηκε μέσα σε έναν από τους κρατήρες της Σελήνης.

Αφού λοιπόν ευχήθηκε στο μέλλον η σημαία της Ελλάδας, να βρεθεί στο διάστημα, πήρε την πρωτοβουλία και έγινε ο πρώτος Έλληνας – μη αστροναύτης – που περιδιαβαίνει στο διάστημα, τοποθετώντας με περηφάνια τη γαλανόλευκη στο φεγγάρι.

Η αποστολή, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, στέφθηκε με επιτυχία, αν και το έδαφος, φάνηκε να τον δυσκολεύει.

