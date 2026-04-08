Η ξεχωριστή ανάρτηση του Γιάννη Μωράκη, του ιδιοκτήτη του Hotel Ermou, για τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση.

Σε τροχιά επαγγελματικών αλλαγών, φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Άννα Βίσση, η οποία πλέον αλλάζει σκηνή και αποχαιρετά το Hotel Ermou, ύστερα από 10 έτη συνεχόμενων εμφανίσεων στο χώρο.

Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές και στους συνεργάτες της, καθώς ο κιθαρίστας της Κάρλος Πέρεζ, ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας τους, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστή και η είδηση ότι δεν θα έχει στο πλευρό της τον τραγουδιστή Νικόλα Ραπτάκη.

Αντίστοιχα, λίγες ημέρες μετά από την τελευταία εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Hotel Ermou, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, Γιάννης Μωράκης, έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτησή του, περιέχει ένα βίντεο «αφιερωμένο» στην Άννα Βίσση, ενώ στη λεζάντα αναφέρεται στα 10 χρόνια συνεργασίας τους, τονίζοντας ότι η φιλία του δεν σταματά εδώ:

«10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη.

Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το Hotel Ermou - έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς.

Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση - αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν.

Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν.

Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει.

Με εκτίμηση - και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες».

{https://www.instagram.com/reel/DWzULuAgOnC/}