Το τραγούδι του Akyla σε Βυζαντινή εκδοχή. Ο viral TikToker που έκανε τη διασκευή.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Βιέννη.

Το τραγούδι του φαίνεται να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και των Eurovision Fan, ενώ ο 27χρονος καλλιτέχνης έχει ήδη ταξιδέψει σε πολλές χώρες στα πλαίσια του promo tour του.

Παρ’ όλα αυτά, η φήμη του «Ferto», δεν σταματά εδώ. Ο TikToker, Σωκράτης Χάρης, έκανε τη διασκευή του τραγουδιού και χάρισε μία ιδιαίτερη νότα, βασισμένη στη… Βυζαντινή μουσική.

Ένα μικρό απόσπασμα της διασκευής, ακούστηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, 8 Απριλίου, στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», όπου ο TikToker μίλησε για τα όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα.

Όπως αποκάλυψε, από μικρή ηλικία ασχολείται με την ψαλτική και τη βυζαντινή μουσική.

