Το δικό της μήνυμα έστειλε η Κατερίνα Βρανά για τον Akyla μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Λίγες ημέρες μετά από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η Κατερίνα Βρανά, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για τον Akyla, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα στη Βιέννη με το τραγούδι «Ferto».

Η ελληνική αποστολή, κατάφερε να κατακτήσει την δέκατη θέση, ενώ την πρωτιά κατέκτησε για πρώτη φορά η Βουλγαρία.

Παρ’ όλα αυτά, ο 27χρονος καλλιτέχνης συνεχίζει να δημιουργεί και η Κατερίνα Βρανά που βρέθηκε στην παρουσίαση του Sing for Greece και της εκπομπής Eurovision Nights, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στον νεαρό καλλιτέχνη.

Στην ανάρτησή της πρόσθεσε μία κοινή τους φωτογραφία, ενώ στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά:

«Είναι υπέροχο να βλέπεις τις αντιδράσεις του κόσμου όταν γνωρίζουν τον Akyla από κοντά. Άμεση αγάπη. Από κοντά, συνδυάζει μία απίστευτα ζωντανή ενέργεια με μια γλυκύτητα που είναι σαν να έχει διασταυρώσει τον Μικρό Πρίγκιπα με ένα υπερκινητικό τιγράκι.

Περιμένω πως και πως να δω τα επόμενα βήματά του, καθώς η Eurovision ήταν μόνο η αρχή».