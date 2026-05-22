Απόσπασμα του «Μια φορά» ακούστηκε στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπαρουσίασε την εκδήλωση, με τον Θανάση Αυγερινό, προβλήθηκε το βίντεό της που έγινε viral στην κρίση, αλλά και ακούστηκε απόσπασμα από τραγούδι στο οποίο συμμετείχε.

Πρόκειται για το «Μια φορά», του Δημήτρη Κοργιαλά (στίχοι- μουσική), ο οποίος και το τραγούδησε, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Μουτσάτσου, που ερμήνευσε το ρεφρέν. Για κάποιο λόγο, οι διοργανωτές της παρουσίασης του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θεώρησαν ότι στην εκδήλωση έπρεπε να παίξει αυτό το ρεφρέν.

Με ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Κοργιαλάς σχολίασε ότι διαπίστωσε πως η… καριέρα του έχει τελειώσει, αλλά δεν τον χαλάει να είναι ψαράς.

«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ, η καριέρα μου είχε τελειώσει… δεν πειράζει… ψαράς… ψαράς! Δεν με χαλάει!», έγραψε στην ανάρτηση ο μουσικός, δημοσιεύοντας το βίντεο από τη στιγμή που έπαιξε το τραγούδι του στην εκδήλωση.

«Σε μάθαμε για ένα τρομερό τραγούδι, που έγινε πολύ viral, έχει ακουστεί, το αγαπάει πολύς κόσμος. Εντάξει, μπορεί να μην ταιριάζει με τη στιγμή, να είναι για άλλες ώρες, αν και πολύ αισθάνονται ότι τους εκφράζει», είπε ο Θανάσης Αυγερινός στην Κατερίνα Μουτσάτσου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Ένα τραγούδι έχω τραγουδήσει», απάντησε εκείνη. «Και πώς τα κατάφερες αυτό το μοναδικό τραγούδι να γίνει τόσο διάσημο;», ήταν η επόμενη ερώτησή του. «Λίγα και καλά», αποκρίθηκε η Κατερίνα Μουτσάτσου και στη συνέχεια προβλήθηκε απόσπασμα από το βίντεο κλιπ του «Μια φορά».

