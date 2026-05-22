Τι είπε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για τη χθεσινή του παρουσία στην εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης πήγε χθες στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, έφυγε… απογοητευμένος. «Δεν υπήρχε ενθουσιασμός, δεν υπήρχε νεολαία. Πολύ ερασιτεχνισμός», είπε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά 90,1, τονίζοντας πως η παρουσία του στο «Ολύμπιον» ήταν στο πλαίσιο της ενημέρωσης – όπως έχει κάνει στο παρελθόν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις της Αλέκας Παπαρήγα, του Αλέκου Αλαβάνου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια στιγμή φρόντισε να δηλώσει πως «πιστεύει στην κίνηση Σαμαρά» και πως θα δώσει το «παρών» στη σχετική εκδήλωση για «να ακούσει». Ο «Ζορό» εξαπέλυσε, ταυτόχρονα, «βολές» κατά της σημερινής κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας πως «άλλο κυβέρνηση κι άλλο ΝΔ» και τόνισε πως… ηδονίζεται να βλέπει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Γιώργο Φλωρίδη και τον Κυριάκο Πιερρακάκη να μιλούν για το κυβερνών κόμμα, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ευάγγελο Αβέρωφ και τον Αντώνη Σαμαρά.

Όσο για τον Κώστα Καραμανλή, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είπε πως δεν έχει τελειώσει και πιστεύει ότι το επόμενο διάστημα θα παίξει μεγάλο ρόλο, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε πως θα ενώσει τα κομμάτια της Αριστεράς και θα πάρει στην πρώτη δημοσκόπηση 15-17%.

