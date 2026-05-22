Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας.

Σε πανελλαδική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας προχώρησε η ΑΑΔΕ μέσω της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ), εξαρθρώνοντας οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου και προχωρώντας σε εκτεταμένες κατασχέσεις βυτιοφόρων και ποσοτήτων καυσίμου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ και εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, τα Ιωάννινα, η Ρόδος, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Καστοριά, η Κατερίνη, το Ναύπλιο, ο Ασπρόπυργος, η Σαντορίνη, το Αγρίνιο, το Ρέθυμνο και η Καλαμάτα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, με την υποστήριξη τεσσάρων χειριστών θαλάμου και τεσσάρων επιχειρησιακών αναλυτών. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί στο στόχαστρο, περιλαμβάνοντας τελωνειακούς και φορολογικούς ελέγχους, καθώς και διερεύνηση πιθανής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων.

Από τις έρευνες προέκυψαν σημαντικά ευρήματα, καθώς δύο φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και δέσμευση 15 βυτιοφόρων και συνολικά 293.000 λίτρων υγραερίου.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εντόπισαν υπαίθριο χώρο παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, καθώς και δεύτερο χώρο όπου διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στους εμπλεκόμενους αναμένεται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον και στους πελάτες των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η νόμιμη χρήση του υγραερίου.