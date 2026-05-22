Τι ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς για την απουσία του από το βίντεο της Νέας Δημοκρατίας για την ιστορία του κόμματος.

Δεν πέρασε απαρατήρητο - όχι που θα πέρναγε εδώ που τα λέμε - από τον Αντώνη Σαμαράη απουσία του από το πανηγυρικό βίντεο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έπαιξε κατά την έναρξη του πρόσφατου Συνεδρίου του κόμματος.

«Είμαι ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι - μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε - ο Κώστας Καραμανλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δυο – κυριολεκτικά - προχθές στο Συνέδριο ακόμα και από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης», είπε ο πρώην πρωθυπουργός στη σημερινή του ομιλία, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Και πολύ καλά έκανε από την πλευρά του», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός και εξήγησε: «Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη Δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και στην Παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πυξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια “ποταμίσια ιδεολογία” του “ότι να’ ναι”. Ένα συνονθύλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του Πολιτεύματος, με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης».

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι οι Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής δεν ήταν οι μοναδικοί πρόεδροι που απουσίαζαν από το σχετικό βίντεο. Το ίδιο συνέβη και με όλους τους υπόλοιπους πλην του ιδρυτή, Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Μ. Καλ.