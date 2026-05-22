Απάντηση στη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά έδωσε από πλευράς κυβέρνηση ο Μάκης Βορίδης.

«Εάν έχει πατριωτικά ελλείμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε για ποιο λόγο έχει πάρει δυο φορές 41%; Γιατί έχει επιβραβευτεί η πολιτική του και μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης εξακολουθεί να προηγείται με 12-15%. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία;», ανέφερε.

Παράλληλα υποστήριξε πως οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό, αλλά από την ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία την έχει «στριμώξει», ενώ καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό "μηδενιστική κριτική".

«Αυτή η κυβέρνηση τι έχει κάνει; Τα 12 ν.μ. στο Ιόνιο, τα εξοπλιστικά με τις φρεγάτες, τα Rafale και τα F35, εξορύξεις στο σημείο του ψευδομνημονίου Τουρκίας-Λιβύης. Εάν ήταν εύκολα και αυτονόητα και απλά όλα αυτά, τότε γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις;», διερωτήθηκε.