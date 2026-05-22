Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο δικηγόρος των θυμάτων των υποκλοπών προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη με αφορμή την ομιλία του στη Βουλή.

Νέο κύκλο αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τη σχέση μεταξύ των παρακολουθήσεων της ΕΥΠ και του λογισμικού Predator.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ, η νόμιμη παρακολούθηση μέσω της ΕΥΠ παρέχει πρόσβαση κυρίως σε συμβατικές τηλεφωνικές επικοινωνίες, ενώ η χρήση του Predator επιτρέπει πλήρη πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, φωτογραφίες, μικρόφωνο, κάμερα και συνολικά στο περιεχόμενο της συσκευής του στόχου, μετατρέποντας ουσιαστικά το κινητό τηλέφωνο σε μέσο συνεχούς παρακολούθησης.

Όλη η ανάρτηση Ζαχαρία Κεσσέ

Μέσα σε όλο το φάσμα θεσμικού εκφυλισμού που εξελίσσεται στην υπόθεση των υποκλοπών, υπάρχουν κάποιες στιγμές ακραίου συνδυασμού φαυλότητας, αλαζονείας και επικινδυνότητας. Μια τέτοια ανήκει στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη και στην σημερινή του τοποθέτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο στις συμβατικές τηλεφωνικές συνομιλίες, ενώ η παγίδευση μέσω Predator δίνει πρόσβαση σε όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, την κάμερα, το μικρόφωνο, τις φωτογραφίες και πρακτικά σε όλα όσα υπάρχουν μέσα στη συσκευή ενώ παράλληλα μετατρέπει το θύμα σε κινητό κοριό.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω δύο τρόπων παρακολούθησης δίνει το ιδανικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα και προσδίδει και νομιμοφάνεια λόγω της μεσολάβησης εισαγγελικής διάταξης άρσης του απορρήτου.

Μολονότι αυτά είναι γνωστά σε όλους και έχουν αναδειχθεί εδώ και 4 χρόνια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης αποφάσισε σήμερα να πάρει το λόγο και να χρησιμοποιήσει με στόμφο ως τελικό επιχείρημα περί μη ύπαρξης κοινού κέντρου ΕΥΠ-Predator το ότι αφού παρακολουθούσε νόμιμα η ΕΥΠ δεν υπήρχε λόγος να παρακολουθεί και παράνομα μέσω Predator.

Μάλιστα χαρακτήρισε ως νομικούς φωστήρες όσους το επικαλούνται, ειρωνεύτηκε τους βουλευτές και αναφέρθηκε μόνο σε 11 κοινά παρακολουθούμενα πρόσωπα ενώ ο πραγματικός αριθμός είναι 27.

Αν δεν γνωρίζει τα ανωτέρω προφανή είναι ακατάλληλος για την θέση του και θα ήταν προτιμότερο να σιωπήσει.

Αν τα γνωρίζει αλλά επιλέγει να παραπληροφορεί και να δημιουργεί στρεβλές εντυπώσεις τότε είναι όχι μόνο ακατάλληλος αλλά και επικίνδυνος.

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ρωτήσει τον χειριστή πλέον της υπόθεσης των υποκλοπών Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλα, καθώς τυχαία ήταν το πρωτο πράγμα που με ρώτησε στις 24.4.2026, όταν κατ’ εντολή του κ. Τζαβέλλα με συνάντησε για ενημέρωση.

Σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση είναι ακραίο να αυτοεξευτελίζεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποτιμώντας την νοημοσύνη της κοινωνίας.