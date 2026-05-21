Έρχεται τριήμερο για τους μαθητές στην Τρίπολη καθώς αύριο τα σχολεία θα μείνουν κλειστά.

Οι μαθητές στην Τρίπολη έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν καθώς μετά το σημερινό σχόλασμα έρχεται ένα εμβόλιμο τριήμερο με κλειστά σχολεία. Η αυριανή γιορτή των νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου πολιούχων της περιοχής είναι αργία. Μάλιστα το γεγονός ότι φέτος η 22α Μαΐου «πέφτει» Παρασκευή έγινε ιδιαιτέρως καλοδεχούμενη από την μαθητική κοινότητα για το τριήμερο ξεκούρασης που ακολουθεί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των τοπικών αρχών, οι σχολικές μονάδες της Τρίπολης θα παραμείνουν κλειστές, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να απολαύσουν ένα σύντομο διάλειμμα πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς και την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Η συγκυρία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς προσφέρει μια «ανάσα» ανεμελιάς σε μια απαιτητική περίοδο για μαθητές και εκπαιδευτικούς με την επιστροφή στα θρανία να δρομολογείται για την Δευτέρα 25 του μήνα.

Αγίου Πνεύματος: Στα σκαριά το τελευταίο σχολικό τριήμερο - Τι αλλάζει στις Πανελλήνιες 2026

Η λοιπή μαθητική κοινότητα αδημονεί για την οριζόντια σχολική αργία του Αγίου Πνεύματος, που φέτος «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και δημιουργεί το τελευταίο τριήμερο της σχολικής χρονιάς πριν τη λήξη των μαθημάτων για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η συγκεκριμένη αργία, που συνδέεται με το Πάσχα και εορτάζεται 50 ημέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα, αποτελεί κάθε χρόνο μια μικρή «ανάσα» για τη σχολική κοινότητα λίγο πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς. Λόγω της αργίας, τροποποιείται και το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν θα εξεταστούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, αλλά την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο. Αντίθετα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα προσέλθουν κανονικά στις εξετάσεις την Τρίτη 2 Ιουνίου, διαγωνιζόμενοι στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Για χιλιάδες υποψηφίους, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να λειτουργήσει ως μια σύντομη περίοδος ξεκούρασης και προετοιμασίας πριν από την τελική ευθεία των Πανελληνίων και την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2025-2026.