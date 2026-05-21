Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιείσαι σήμερα για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρωζώνη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προηγούμενες εκτιμήσεις και προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ, το δεύτερο μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας επηρεάζεται ήδη από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, ενώ το εύρος των συνεπειών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνει το οικονομικό κλίμα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ανατρέποντας το σενάριο σταδιακής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού που επικρατούσε έως τις αρχές του έτους.

«Πριν από το τέλος Φεβρουαρίου 2026, η οικονομία της ΕΕ αναμενόταν να συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό, παράλληλα με περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού, αλλά οι προοπτικές έχουν αλλάξει ουσιαστικά από την έναρξη της σύγκρουσης», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ευρωζώνης, προβλέποντας πλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,9% το 2026, έναντι 1,3% το 2025, ενώ για το 2027 εκτιμά ρυθμό ανάπτυξης 1,2%. Στις προηγούμενες προβλέψεις του Νοεμβρίου, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις διαμορφώνονταν στο 1,2% και 1,4%.

Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό αναθεωρούνται σημαντικά προς τα πάνω, με την Κομισιόν να εκτιμά πλέον ότι θα διαμορφωθεί στο 3% το 2026 από προηγούμενη πρόβλεψη 1,9%, ενώ για το 2027 αναμένεται στο 2,3%, έναντι 2%.

Οι νέες εκτιμήσεις ενισχύουν τα σενάρια για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη νέα αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου. Η διακοπή της ναυτιλιακής διόδου στα Στενά του Ορμούζ έχει επιβαρύνει περαιτέρω την αγορά ενέργειας, ωθώντας τον πληθωρισμό αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ακόμη μία ή δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, εφόσον διατηρηθούν οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός παραμείνει επίμονα υψηλός.