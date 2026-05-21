Ανάμεσα στα 29 πρόσωπα που εντάσσονται στην Επιτροπή Διεύρυνσης είναι και 4 πρώην βουλευτές.

Το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που έγινε στο ξενοδοχείο «Caravel», παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ανακοίνωσε την τρίτη «φουρνιά» προσώπων που εντάσσονται στη μάχη για την «πολιτική αλλαγή».

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και τέσσερις πρώην βουλευτές. Ο λόγος για την Αγγελική Αδαμοπούλου (ΜέΡΑ25), τον Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο (ΠΑΣΟΚ), τον Κυριάκο Χαρακίδη (Ποτάμι) και τον Λεονάρδο Χατζηανδρέου (ΠΑΣΟΚ).

Αναλυτικά:

Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25

Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας, μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής

Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής

Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής

Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου

Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ

Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος

Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών

Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κυβέλου - Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός

Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός

Ρώτας Βασίλης, Γιατρός

Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας

Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος

Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι»

Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών

Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή

Ανδρουλάκης: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στην κοινωνία, γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καταρχάς, να ευχηθώ χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Σήμερα πραγματοποιούμετη δεύτερη συνεδρίαση.Συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στον στόχο για την πολιτική αλλαγή», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση και πρόσθεσε: «Γιατί αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, τον ελληνικό λαό και την προοπτική των νεότερων γενιών, που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών με την κατασπατάληση δημόσιων πόρων και ευρωπαϊκών κονδυλίων με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.

Χαίρομαι διότι και σήμερα ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες, τους οποίους ανακοίνωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Στην πορεία προς τις εκλογές πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Και ο αγώνας θα δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Χρειάζεται η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, να στείλουμε προγραμματικά, πολιτικά, καθαρά μηνύματα σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο.

Χθες υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο στην καταρράκωση του κράτους δικαίου στη χώρα. Ενοχλήθηκε το σύστημα του Μαξίμου, διότι όπως είχα χρέος, ενημέρωσα τον ελληνικό λαό για τα όσα έχουν πράξει με σκοτεινούς, παρακρατικούς όρους τα τελευταία χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο είναι αποκαλυπτικό και νομίζω το έχουμε ακούσει όλοι μας μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Επί τρεισήμισι χρόνια, σε κάθε κανάλι, σε κάθε πάνελ, βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φίλα προσκείμενοι δημοσιογράφοι ρωτούσαν εμένα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τι φοβάμαι και δεν πάω να με ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης ο διοικητής της ΕΥΠ. Και χθες, που ήρθε στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων,στην ερώτηση μου γιατί δεν έδωσε τα στοιχεία στην ΑΔΑΕ ώστε αυτή βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας να με ενημερώσει νόμιμα για να ασκήσω περαιτέρω τα δικαιώματα μουσε σχέση με τον αγώνα μου στη δικαιοσύνη, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι όχι μόνο δεν γνωρίζει τους λόγους, αλλά δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να επιβεβαιώνει ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι που τους οδήγησαν στην παρακολούθηση.

Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα καθαρό προς την Πρωθυπουργό: Σταματήστε, κύριε Μητσοτάκη, να εμπαίζετε κι άλλο τον ελληνικό λαό. Μην υποτιμάτε και μην περιφρονείτε τη νοημοσύνη του. Έχουμε καταλάβει ότι πρώτο σας μέλημα το 2019 ήταν να στήσετε ένα παράλληλο παρακράτος, αξιοποιώντας ακόμη και τις μυστικές υπηρεσίες. Άρα τρίαχρόνια η απάντηση στο αφήγημα “γιατί δεν πάει να τον ενημερώσει ο κύριος Δεμίρης για τους λόγους παρακολούθησης”, είναι ότι μας κοροϊδέψατε, δεν γνώριζε καν ο κύριος Δεμίρης τους λόγους που οδήγησαν στην παρακολούθηση αυτή.

Ξεκινώ από αυτό το παράδειγμα που αποδεικνύει με καθαρό τρόπο ότι δεν έχουν κανένα μέτρο. Είναι επικίνδυνοι. Μπροστά στον στόχο να κρατήσουν την εξουσία είναι ικανοί για όλα. Δεν έχουν κάποιο μέτρο. Είναι αμετανόητοι.

Το ίδιο συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια και τις τεκμηριωμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να δώσουμε διέξοδο σε χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται υπό την ομηρία των funds και φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Καταθέτουμε προτάσεις, που μπορούν να διαμορφώσουν ένα άλλο πλαίσιο -καθαρό, προσκηνιακό-, διαπραγματεύσεων και ρυθμίσεων δανείων και αυτοί συνεχίζουν να κάνουν το παιχνίδι των funds και των servicers.

Αποδεικνύεται στα θέματα της κατοικίας, που είναι το μεγαλύτερο θέμα των νεότερων γενιών. Το δικαίωμα στη στέγαση. Χιλιάδες ελληνόπουλα δεν μπορούν να κάνουν το πρώτο βήμα, που αφορά την οικογένειά τους, που είναι η στέγη. Προτείναμε ολοκληρωμένα προγράμματα. Πλαφόν στα ενοίκια -κατάργηση της Golden Visa. Ούτε αυτά τα δέχονται. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, για κάθε κοινωνικό θέμα, είτε είναι το ιδιωτικό χρέος, η ανάγκη για 120 δόσεις, είτε είναι η στέγαση, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι η υγεία, έχετε τεκμηριωμένο πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής. Εμείς δεν λέμε: «Λαέ, επειδή είσαι εξοργισμένος με αυτούς, ψήφισε μας για να έρθουμε στην εξουσία». Λέμε: «Λαέ, πρέπει να μας στηρίξετε, διότι έχουμε πρόγραμμα που θα κάνει τη ζωή σας καλύτερη. Και για εσάς και για τα παιδιά σας».

Και το πρόγραμμά μας είναι αυτό που καθημερινά προβάλλουμε στη Βουλή, με το έργο μας, με τις προτάσεις μας, με τις θέσεις μας για τα μεγαλύτερα θέματα που αφορούν τον ελληνικό λαό.

Θέλω να πω, κλείνοντας ότι η περίοδος αυτή που ζούμε είναι όντως μια εποχή μεγάλων αναταραχών. Τα παλιά δεδομένα αλλάζουν με έναν ραγδαίο τρόπο. Η χώρα μας πρέπει να προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο. Και δεν κινδυνολογώ, είναι η πραγματικότητα. Έχουμε ένα status quo στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει στον πλανήτη. Έχουμε μια Ευρώπη με αδύναμη ηγεσία. Πρέπει να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει η χώρα μας να αποκτήσει ένα σχέδιο ενδυνάμωσης όλων των ευρωπαϊκών εργαλείων που θα κατοχυρώσουν την ασφάλεια στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το χρέος μιας πολιτικής που έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του Ελληνισμού και όχι το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη κάλπη ή στην επόμενη δημοσκόπηση -ακόμα χειρότερα.

Βάσει λοιπόν αυτού του περιβάλλοντος θέλω να γνωρίζετε ότι θα δώσουμε αυτή τη μάχη με ευπρέπεια, με ευθύνη και με αγωνιστικότητα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ διότι ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε άνθρωποι με εμπειρία, με γνώση που μπορείτε να συνεισφέρετε και στον εμπλουτισμό του προγράμματός μας και των θέσεών μας, αλλά πάνω απ' όλα στη μάχη που πρέπει να δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».