«Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου…». Αυτή ήταν η απάντηση του Νικήτα Κακλαμάνη, στις αιτιάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για εκτεταμένη χρήση επιστολικών ψήφων πέρυσι το καλοκαίρι, κατά τη θυελλώδη συνεδρίαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής τονισε πωσ σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 79 περιπτώσεις ονομαστικών ψηφοφοριών, το ποσοστό των βουλευτών ανά Κοινοβουλευτική Ομάδα που ψήφισε με επιστολική ψήφο, είναι 51% στη Νέα Αριστερά, 49% στο ΣΥΡΙΖΑ, 48% στο ΠΑΣΟΚ, 36% στην Ελληνική Λύση, 34% στη ΝΙΚΗ, 25% στη ΝΔ, 17% στο ΚΚΕ και 16% στην Πλεύση Ελευθερίας.

«Άρα είναι μια κοινοβουλευτική πρακτική που διευκόλυνε όλους και οι αριθμοί αποδεικνύουν πως η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ήταν από εκείνες που έκαναν την μικρότερη χρήση», υπογράμμισε, συνεχίζοντας την κόντρα με τον πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζουμε πως χθες ξέσπασε αντιπαράθεση με φόντο τις διαρροές που υπήρξαν από την απόρρητη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σχολιάζει αργά χθες το βράδυ: «Ο πρόεδρος της Βουλής ενοχλήθηκε, γιατί υπήρξαν διαρροές. Δεν ενοχλήθηκε, όμως, όταν ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, όταν το καλοκαίρι έστειλε το καλοκαίρι τους μισούς βουλευτές του να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά».