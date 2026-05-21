«Είναι τραγικό να γίνεται διαρροή και μάλιστα επιλεκτική», είπε ο Μάκης Βορίδης για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ του διαλόγου μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θεμιστοκλή Δεμιρη.

Για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάκης Βορίδης στον ΑΝΤ1. «Ο Τσίπρας λέει κάτι απλό σε όλους. Εγώ έφυγα στην ήττα μου και άφησα το κόμμα στο 17%, και αξιωματική αντιπολίτευση. Πέρασαν δύο χρόνια εσείς το πήρατε και το φτάσατε στο 5% και έχασε και την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνατε την διάσπαση του Κασσελάκη, τσακώνεστε δύο χρόνια για τον Πολάκη, φτιάξατε και το κόμμα Κασσελάκη, είστε και "χορηγοί" του κόμματος της Κωνσταντοπούλου και όλα αυτά θα έρθω να τα αναδιατάξω», είπε ο πρώην υπουργός και συνέχισε:

«Ο Τσίπρας δεν νομίζω να θέλει να είναι πλέον στο χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά δεν ξέρω τι έχει να πει που να είναι διαφορετικό, βλέπω την προ κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ρητορική. Θεωρώ ότι το νέο του αυτό εγχείρημα θα είναι κάτι λιγότερο από το 17%».

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να διεμβολίσει ένα χώρο ψηφοφόρων που άλλοτε ψηφίζουν ΝΔ και άλλοτε ΠΑΣΟΚ. Εκεί ο Μητσοτάκης τον έχει κατατροπώσει. Έχει παραδεχθεί την ήττα του και πηγαίνει να πάρει το κομμάτι που είναι απογοητευμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα έχει απέναντί του τον Τσίπρα».

«Τραγικό να γίνεται επιλεκτική διαρροή από τη Βουλή»

Σχετικά με τη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή για την υπόθεση των Υποκλοπών ο κ. Βορίδης ανέφερε πως «είναι τραγικό να γίνεται διαρροή και μάλιστα επιλεκτική. Η απάντηση για τις υποκλοπές δόθηκε από τον πρόεδρο της ΕΥΠ. Ο κ. Ανδρουλάκης έλαβε απάντηση».

Για το πώς έμαθε ο ίδιος για το Predator είπε πως «μου ήρθε ένα έγγραφο και μου ανέφερε ότι το λογισμικό μου στο κινητό μου μολύνθηκε, χωρίς να μου αναφέρει ποιος το έκανε και είχε κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δεν με κάλεσε ποτέ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dio499wplk6p?integrationId=40599y14juihe6ly}