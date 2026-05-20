Τον Ιούνιο θα πληρωθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού όπως επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με τον ΠτΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να πληρωθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε προαναγγελθεί προ εβδομάδων από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα χωρίς αίτηση, κατευθείαν στους λογαριασμούς τους.

«Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες» επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dind51m0mau9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά – ένα από τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο.