Το 2027 θα κυκλοφορήσει νέο μυθιστόρημα με θέμα τον «Νονό», το πρώτο που έχει γραφτεί από γυναίκα.

Δεκαετίες μετά την τελευταία ταινία «Ο Νονός» και περισσότερα από 10 χρόνια μετά το τελευταίο μυθιστόρημα «Ο Νονός», η ιστορία της οικογένειας Κορλεόνε αποκτά ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τη σκοπιά μιας γυναίκας.

O εκδοτικός οίκος Random House επιβεβαίωσε στο Associated Press ότι απέκτησε τα δικαιώματα ενός μυθιστορήματος με θέμα τον «Νονό», το οποίο έχει εγκριθεί από τους κληρονόμους του Mario Puzo και έχει γραφτεί από τη συγγραφέα μπεστ σέλερ Adriana Trigiani. Το βιβλίο με τίτλο «Connie» αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2027 και θα επικεντρώνεται στο μέλος της οικογένειας Κορλεόνε που υποδύθηκε η Τάλια Σάιρ, αδελφή του σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα, στις τρεις ταινίες του «Νονού».

Το «Connie» είναι το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Νονός» που έχει εγκριθεί από τους κληρονόμους και το πρώτο που έχει γραφτεί από γυναίκα.

«Το “Connie” είναι ένα μυθιστόρημα για το πώς μια γυναίκα προσπαθεί να χαράξει τη δική της πορεία σε έναν κόσμο που έχει ήδη αποφασίσει ποια είναι, τι αντιπροσωπεύει και πώς πρέπει να της συμπεριφέρονται», δήλωσε η Trigiani σε ανακοίνωση. «Οι άνθρωποι υποτίμησαν τον Don Vito Corleone και τον Michael Corleone με δική τους ευθύνη. Το ίδιο θα ισχύει και για την Connie Corleone».

«Σφαγή» για τους Κορλεόνε

Το μπεστ σέλερ του Puzo «Ο Νονός» που κυκλοφόρησε το 1969, αποτέλεσε τη βάση και έδωσε τον τίτλο στην πρώτη εμβληματική (από κάθε άποψη), ομότιτλη, Οσκαρική ταινία, σε σκηνοθεσία Φράνσις Φορντ Κόπολα και πρωταγωνιστή το μεγαθήριο Μάρλον Μπράντο, τον Αλ Πατσίνο κ.ά.

Μετά τον θάνατο του συγγραφέα, οι κληρονόμοι του βρίσκονται σε διαμάχη με την Paramount σχετικά με το ποιος ελέγχει τα δικαιώματα των χαρακτήρων των Κορλεόνε. Το 2012, το κινηματογραφικό στούντιο άσκησε αγωγή για να εμποδίσει τη δημοσίευση του βιβλίου του Ed Falco «The Family Corleone». Οι κληρονόμοι απάντησαν με άλλη αγωγή και στην συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμβιβασμό που επέτρεψε στους δεύτερους να συνεχίσουν τα εκδοτικά έργα εκδοτικά έργα και παραχώρησε στην Paramount τα κινηματογραφικά δικαιώματα.

Η τελευταία ταινία της αρχικής τριλογίας «Ο Νονός», «Ο Νονός III», κυκλοφόρησε το 1990. Σε όλες τις ταινίες πρωταγωνιστεί ο Αλ Πατσίνο στον ρόλο του Michael Corleone, αδελφού της Connie, ενώ σε τουλάχιστον μία ταινία εμφανίστηκαν επίσης οι: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ρόμπερτ Ντιβάλ και Νταϊάν Κίτον.

Η κινηματογραφική σειρά «Ο Νονός» έχει αποφέρει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έχει κερδίσει εννέα Όσκαρ, δύο από τα οποία απονεμήθηκαν στον Puzo τη δεκαετία του 1970 για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο.

Πώς επιλέχθηκε η Adriana Trigiani - Της έκαναν μια προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί

Η Trigiani, συγγραφέας με εκατομμύρια πωλήσεις που έγραψε για τις ιταλικές της ρίζες στο μυθιστόρημα «The Shoemaker’s Wife», είναι επίσης γνωστή για δημοφιλή βιβλία όπως τα «Lucia, Lucia» και «The Queen of the Big Time». Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Random House, οι κληρονόμοι του Puzo «αναζήτησαν» την Trigiani αφότου δημοσίευσε ένα άρθρο στο Substack στο οποίο εκφράζει τη λύπη της για το πόσο λίγα είναι γνωστά για τις γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε.

«Ψάχναμε κάποιον να ξαναδιηγηθεί την ιστορία από μια νέα οπτική γωνία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Anthony Puzo, γιος και εκτελεστής της διαθήκης του συγγραφέα. «Η Adriana έμεινε άναυδη όταν της είπα ότι ο χαρακτήρας του Vito Corleone (που υποδύθηκαν στις ταινίες οι Μπράντο και Ντε Νίρο) βασίστηκε στην πραγματικότητα στη γιαγιά μου. Συζητήσαμε για το πώς οι γυναίκες διοικούσαν και τις δύο οικογένειές μας, αλλά από τα παρασκήνια. Η οπτική της Adriana για τη ζωή της Connie μας εντυπωσίασε όλους. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος που την έχουμε στην ομάδα μας».



Με πληροφορίες από The Associated Press