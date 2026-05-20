Ο Κυριάκος Μητσοτάκηςσυναντήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών, μηνιαίων συναντήσεων, για την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση» είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ως χώρα «έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας».

Μιλώντας για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ανέφερε: «Δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει. Απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

Αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο Ταμείο Ανάκαμψης δήλωσε: «Μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Τον Ιούνιο τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες».

