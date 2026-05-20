Οι ερευνητές αποκάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης συνεχίζουν να επεκτείνουν το ψηφιακό τους «οπλοστάσιο».

Η Europol αφαίρεσε χιλιάδες διαδικτυακούς λογαριασμούς που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο η ΕΕ έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση».

Σύμφωνα με την Europol, η επιχείρηση, με τη συμμετοχή 19 χωρών μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, επικεντρώθηκε στον εντοπισμό και τον περιορισμό της διαδικτυακής παρουσίας του IRGC, που είχε ως στόχο «τη διάδοση προπαγάνδας, τη στρατολόγηση υποστηρικτών και τη συγκέντρωση χρημάτων».

Το IRGC, κεντρικός πυλώνας του στρατιωτικού μηχανισμού του Ιράν, χαρακτηρίστηκε επίσημα ως τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19 Φεβρουαρίου 2026, βάσει της απόφασης του Συμβουλίου (CFSP) 2026/421. Ο χαρακτηρισμός αυτός επιτρέπει στις αρχές επιβολής του νόμου να λαμβάνουν μέτρα κατά της δραστηριότητας των μελών του IRGC και των υποστηρικτικών του στην ΕΕ.

Συνεργάστηκαν 19 χώρες - και η Ελλάδα

Συνολικά 19 χώρες - μεταξύ αυτών και η Ελλάδα - συνεργάστηκαν για τον εντοπισμό και την αφαίρεση περιεχομένου που συνδέεται με το IRGC στο διαδίκτυο:

Αυστρία,

Βέλγιο,

Βοσνία και Ερζεγοβίνη,

Βουλγαρία,

Τσεχία,

Δανία,

Εσθονία,

Φινλανδία,

Γαλλία,

Γερμανία,

Ελλάδα,

Ουγγαρία,

Ιταλία,

Ολλανδία,

Πορτογαλία,

Ισπανία,

Σουηδία,

Ουκρανία

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μεταξύ 13 Φεβρουαρίου και 28 Απριλίου, οι αρχές εργάστηκαν σε διαδοχικές φάσεις υπό τον συντονισμό της Europol: συλλογή πληροφοριών, διασταύρωση στόχων και κοινές παραπομπές προς διαδικτυακές πλατφόρμες.

Τι εντόπισαν οι αρχές

Το περιεχόμενο είχε διαδοθεί σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε υπηρεσίες streaming, πλατφόρμες για blogs και ανεξάρτητους ιστότοπους. Η προπαγάνδα εντοπίστηκε σε πολλές γλώσσες, όπως αραβικά, ινδονησιακά, αγγλικά, γαλλικά, περσικά και ισπανικά. Το υλικό περιλάμβανε από ομιλίες με θρησκευτικά στοιχεία και έντονα πολιτικά μηνύματα, μέχρι βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και εξυμνούσαν το IRGC, καθώς και εκκλήσεις για εκδίκηση κατά του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η διερεύνηση του τρόπου διάδοσης και ενίσχυσης της προπαγάνδας του IRGC συνέβαλε επίσης στις προσπάθειες εντοπισμού και αφαίρεσης δηλώσεων και βίντεο που παράγονται από παραστρατιωτικές ομάδες και συμμαχικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Hezbollah, Ansar Allah, Hamas, Palestinian Islamic Jihad και HAYI, σύμφωνα με τη Europol.

Συνολικά, οι ερευνητές εντόπισαν 14.200 συνδέσμους που σχετίζονταν με δραστηριότητες του IRGC.

Ο βασικός λογαριασμός του IRGC στο X, με πάνω από 150.000 ακόλουθους, περιορίστηκε στην ΕΕ, ενώ χιλιάδες άλλοι σύνδεσμοι, σε διάφορες πλατφόρμες, αφαιρέθηκαν ή βρίσκονται υπό εξέταση για αφαίρεση.

Πώς επεκτείνεται το IRGC στο διαδίκτυο

Οι ερευνητές αποκάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο το IRGC συνεχίζει να επεκτείνει το ψηφιακό του «οπλοστάσιο».

Η επιχείρηση έδειξε ότι η ομάδα βασιζόταν σε ένα δίκτυο παρόχων φιλοξενίας (hosting) σε πολλές διαφορετικές χώρες, από τη Ρωσία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που τη βοηθούσε να παραμένει ενεργή και ανθεκτική στο διαδίκτυο. Αυτοί οι πάροχοι μπορεί να παρείχαν υπηρεσίες και πριν τον επίσημο χαρακτηρισμό του IRGC, ενώ η Europol συνεχίζει να συνεργάζεται με τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη και ιδιωτικούς φορείς.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα για τη διατήρηση και ενίσχυση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των Φρουρών, μια τακτική που έχει ως στόχο την παράκαμψη των παραδοσιακών οικονομικών ελέγχων.

Με πληροφορίες από europol.europa.eu