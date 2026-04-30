Ο Αραγτσί ενήργησε τις τελευταίες δύο εβδομάδες χωρίς να ενημερώσει τον Ιρανό πρόεδρο, σε πλήρη συντονισμό με τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ.

Ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν ζητούν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τον ότι ακολούθησε τις οδηγίες του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης στις συνομιλίες χωρίς να ενημερώσει τον Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσαν στο Iran International δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρόεδρος της βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφπιστεύουν ότι ο Αραγστί τις τελευταίες εβδομάδες ενήργησε λιγότερο ως υπουργός επιφορτισμένος με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και περισσότερο ως βοηθός του Αχμάντ Βαχίντι, πρώην υπουργού Άμυνας και διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ των επικεφαλής της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας του Ιράν, ο Αραγτσί ενήργησε τις τελευταίες δύο εβδομάδες χωρίς να ενημερώσει τον Πεζεσκιάν, σε πλήρη συντονισμό με τον Βαχίντι και βάσει των οδηγιών του.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει βαθιά δυσαρέσκεια στον Πεζεσκιάν, ο οποίος έχει πει σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι θα απολύσει τον Αραγτσί εάν συνεχίσει, ανέφεραν οι πηγές. Ήδη έχουν προηγηθεί αναφορές για διαιρέσεις μεταξύ αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ρήξεις

Στις 28 Μαρτίου, αναφορές υποδείκνυαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του Πεζεσκιάν και του Βαχίντι, του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος τώρα λέγεται ότι είναι η πιο ισχυρή προσωπικότητα της δύναμης. Τότε, πηγές που επικαλείται το Iran International, ανέφεραν πως η διαμάχη προέκυψε από «τον χειρισμό του πολέμου και τις καταστροφικές του συνέπειες για τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων και την οικονομία της χώρας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τρεις ημέρες αργότερα, το Iran International έλαβε αναφορές ότι ο Πεζεσκιάν ήταν απογοητευμένος που βρέθηκε σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και ότι του είχε αφαιρεθεί ακόμη και η εξουσία να διορίζει αντικαταστάτες κυβερνητικών αξιωματούχων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με την εν λόγω αναφορά, ο Βαχίντι λέγεται ότι δήλωσε ρητά, λόγω της κρίσιμης κατάστασης του πολέμου, πως όλες οι βασικές και ευαίσθητες διευθυντικές θέσεις πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να επιλέγονται και να διοικούνται απευθείας από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Διαπραγματεύσεις με και χωρίς τον Γκαλιμπάφ

Στις 27 Απριλίου, μια ομάδα βουλευτών που τάσσονται υπέρ του σκληροπυρηνικού πολιτικού Σαΐντ Τζαλίλι, αρνήθηκε να υπογράψει κοινοβουλευτική δήλωση που υποστηρίζει την ομάδα διαπραγματεύσεων του Ιράν με επικεφαλής τον Γκαλιμπάφ, παρά την ευρεία υποστήριξη από 261 άλλους βουλευτές. Η δήλωση εξέφραζε εμπιστοσύνη στην αντιπροσωπεία των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, αρκετές εξέχουσες σκληροπυρηνικές προσωπικότητες δεν υπέγραψαν τη δήλωση.

Ανάμεσά τους και ο Μαχμούντ Ναβαμπιάν, ένα από τα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Γκαλιμπάφ, η οποία παρευρέθηκε στον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ με τις ΗΠΑ.

Τρεις ημέρες πριν από τη δημοσίευση της δήλωσης, το Iran International ανέφερε, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές στο Ιράν, ότι ο Γκαλιμπάφ παραιτήθηκε από επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, μετά από επικρίσεις που δέχθηκε για τις προσπάθειες να συμπεριληφθεί το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στις συνομιλίες.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Αραγτσί, ενόψει του τελευταίου ταξιδιού του στο Πακιστάν για να μεταφέρει το μήνυμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε Πακιστανούς αξιωματούχους, επιδίωκε να αναλάβει την ηγεσία των διαπραγματεύσεων μετά την αποχώρηση του Γκαλιμπάφ.

Ο Αμπάς Αραγτσί επισκέφθηκε τελικά το Ισλαμαμπάντ μόνος του στις 24 Απριλίου και παρέδωσε την πρόταση της Τεχεράνης, η οποία αργότερα απορρίφθηκε από τον Ντόνλαντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Mε πληροφορίες του Iran International





