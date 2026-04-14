Ενώ εκκρεμεί ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων για διαρκή ειρήνη.

Οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των μελών της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν τους οδήγησαν να εγκαταλείψουν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ και να επιστρέψουν στην Τεχεράνη στις 11 Απριλίου, κατόπιν εντολής κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, δήλωσαν στο Iran International πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι πηγές ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Παρασκευής με τις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έδειξε σημάδια ευελιξίας σε ορισμένες από τις θέσεις του, ιδίως όσον αφορά τη μείωση ή τη διακοπή της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης προς τον λεγόμενο Άξονα της Αντίστασης, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτή η προσέγγιση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στην Τεχεράνη.

Οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Iran International, ανέφεραν ότι ο Ζολγκάντρ, σκληροπυρηνικός πολιτικός και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις συνομιλίες, υπέβαλε έκθεση στην ηγεσία και τους ανώτερους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία πυροδότησε την οργή στα υψηλότερα επίπεδα. Η έκθεση φέρεται να ανέφερε «απόκλιση από την εντολή της αντιπροσωπείας» και συμμετοχή σε συζητήσεις πέρα ​​από τις οδηγίες της ηγεσίας.

Η εντολή από το Ιράν

Μετά από διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγεσίας και με τη συμμετοχή του Χουσεΐν Ταέμπ, συμβούλου του ανώτατου ηγέτη, εκδόθηκε εντολή το Σάββατο το απόγευμα για την άμεση επιστροφή της αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές. Αναφορές για παρόμοιες εσωτερικές διαμάχες είχαν εμφανιστεί νωρίτερα. Στις 28 Μαρτίου, προέκυψαν πληροφορίες για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του Αρχιστράτηγου των Φρουρών, Αχμάντ Βαχιντί.

Πηγές δήλωσαν στο Iran International ότι οι διαμάχες προήλθαν από διαφωνίες σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου και τον αντίκτυπό του στα μέσα διαβίωσης και στην ευρύτερη οικονομία.

Τρεις ημέρες αργότερα, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Πεζεσκιάν ήταν δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι βρισκόταν σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και είχε χάσει ακόμη και την εξουσία του να διορίζει αξιωματούχους, οι οποίοι μετέπειτα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο Βαχιντί είχε δηλώσει ότι λόγω των συνθηκών πολέμου, όλες οι βασικές διευθυντικές θέσεις θα έπρεπε να ελέγχονται άμεσα από τους Φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι νεωτέρας.

Παρά την ποικιλόμορφη σύνθεση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, πληροφορίες υποδηλώνουν ότι εκπρόσωποι που είναι ευθυγραμμισμένοι με τους Φρουρούς της Επανάστασης είχαν σημαντική επιρροή. Η επιμονή του Ιράν να συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ συνέβαλε τελικά στην αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με αναφορές.

Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό με στόχο τα νότια λιμάνια του Ιράν, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να δηλώνει από το πρωί της Δευτέρας ότι θα εμπόδιζε τα πλοία να εισέρχονται ή να εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια. Ο αποκλεισμός εφαρμόστηκε όπως είχε προγραμματιστεί.

Εν αναμονή νέων συνομιλιών

Παρά την αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών, το Πακιστάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι διαβουλεύσεις και με τις δύο πλευρές ήταν σε εξέλιξη και είναι πιθανός ένας νέος γύρος συνομιλιών. Την πληροφορία επανέλαβε ο Τραμπ δηλώνοντας στη New York Post ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «θα μπορούσαν να επαναληφθούν εντός δύο ημερών» στο Πακιστάν.

Πηγές είχαν δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι παρά το φαινομενικό αδιέξοδο, οι διπλωματικοί δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί, με αξιωματούχο της ιρανικής πρεσβείας στο Πακιστάν να λέει ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης.

Οι συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου

Την ίδια ώρα στο άλλο μέτωπο, οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον υπό τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο παρά τις χαμηλές προσδοκίες άφησαν θετικό αποτύπωμα. Σε κοινή ανακοίνωσή που εξέδωσαν μετά τη λήξη των συνομιλιών που διήρκησαν 2,5 σχεδόν ώρες όλες οι πλευρές συμφώνησαν σε άμεσες διαπραγματεύσεις για διαρκή ειρήνη και πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Οι συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου είναι «μια νίκη για την ειρήνη», είπε ο Ισραηλινός πρέσβης βγαίνοντας από τη συνάντηση. Δήλωσε πως και οι δύο πλευρές είναι μαζί «στην απελευθέρωση του Λιβάνου» από την ιρανική επιρροή υπό τη μορφή μαχητών της Χεζμπολάχ.

Ο Γεχίελ Λάιτερ είπε χαρακτηριστικά πως «ανακαλύψαμε σήμερα ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης και αυτό είναι το πιο θετικό πράγμα που θα μπορούσαμε να έχουμε καταφέρει». Πρόσθεσε πως τα δύο μέρη στις συνομιλίες συζήτησαν ένα «σαφώς οριοθετημένο σύνορο» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. «Καταστήσαμε πολύ σαφές ότι η ασφάλεια των πολιτών μας δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Αυτό είναι κατανοητό από την κυβέρνηση του (Προέδρου του Λιβάνου) Ζοζέφ Αούν. «Αυτή ήταν μια νίκη για την ψυχική υγεία, για την υπευθυνότητα και για την ειρήνη». Πρόσθεσε επίσης ότι θα εκδοθεί κοινή δήλωση και ότι εργάζονται για μια «πλήρη» συνθήκη της ειρήνης.

Η πλευρά του Λιβάνου δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο, ούτε υπήρξε κάποια αντίδραση από τη Χεζμπολάχ, η οποία αντιτίθεται σε οποιεσδήποτε συνομιλίες μεταξύ της ισραηλινής και της λιβανέζικης κυβέρνησης και έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό σε εθνικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διπλωματική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα ήταν δύσκολο να επιβληθεί στην πράξη.

Την ίδια ώρα το NBC αποκάλυψε πως οι συνομιλίες Λιβάνου - Ισραήλ είχαν προγραμματιστεί ένα μήνα πριν από την επιβεβαίωση των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ

Το κοινό ανακοινωθέν

«Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συγκάλεσε τριμερή συνάντηση στις 14 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του Συμβούλου Μάικλ Νίνταμ, του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στον Λίβανο, του Πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γιεχίελ Λάιτερ, της πρέσβειρας του Λιβάνου στις ΗΠΑ Νάντα Χαμάδεχ Μοαβάτ.

Αυτή η συνάντηση σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη υψηλού επιπέδου επαφή μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου από το 1993. Οι συμμετέχοντες διεξήγαγαν παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με βήματα προς την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Οι ΗΠΑ συνεχάρησαν τις δύο χώρες για αυτό το ιστορικό ορόσημο και εξέφρασαν την υποστήριξή τους για περαιτέρω συνομιλίες, καθώς και για τα σχέδια της κυβέρνησης του Λιβάνου να επαναφέρει το μονοπώλιο της βίας και να τερματίσει την υπερβολική επιρροή του Ιράν. Οι ΗΠΑ εξέφρασαν την ελπίδα τους ότι οι συνομιλίες μπορούν να ξεπεράσουν το πλαίσιο της συμφωνίας του 2024 και να οδηγήσουν σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης. Οι ΗΠΑ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, και όχι μέσω οποιουδήποτε ξεχωριστού καναλιού. Οι ΗΠΑ τόνισαν ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν σημαντική βοήθεια ανοικοδόμησης και οικονομική ανάκαμψη για τον Λίβανο και να επεκτείνουν ευκαιρίες επενδύσεων και για τις δύο χώρες.

Το Κράτος του Ισραήλ εξέφρασε την υποστήριξή του για την αφοπλισμό όλων των μη κρατικών τρομοκρατικών ομάδων και την αποσυναρμολόγηση όλης της τρομοκρατικής υποδομής στο Λίβανο και εξέφρασε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με την Κυβέρνηση του Λιβάνου για την επίτευξη αυτού του στόχου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για τους λαούς και των δύο χωρών. Το Ισραήλ εξέφρασε τη δέσμευσή του να εμπλακεί σε άμεσες διαπραγματεύσεις για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων και την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης που θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή.

Το Κράτος του Λιβάνου επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη για την πλήρη εφαρμογή της ανακοίνωσης παύσης των εχθροπραξιών του Νοεμβρίου 2024, τονίζοντας τις αρχές της εδαφικής και πλήρους κρατικής κυριαρχίας, ενώ κάλεσε σε εκεχειρία και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση και την ανακούφιση της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης που η χώρα συνεχίζει να υφίσταται ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις σε κοινά συμφωνημένη ημερομηνία και τόπο».

Με πληροφορίες του Iran International