Γιατί είναι «αιχμάλωτος των εξελίξεων» ο πρωθυπουργός- Ο ...«οδικός χάρτης» των εξελίξεων- Η κόντρα με την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η ατζέντα των σκανδάλων δύσκολα δεν θα κυριαρχήσει στην πολιτική ζωή όλο το επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση να δείχνει πως δεν έχει τη δυνατότητα να την αλλάξει όσο και αν προσπαθεί γεγονός που έδειξε και η προσπάθεια αποπροσανατολισμού με την εξαγγελία (για πολλοστή φορά) της απαγόρευσης των σόσιαλ μίντια για νέους κάτω των 16 ετών!

Ας δούμε τι -στον ένα ή τον άλλο βαθμό- προγραμματισμένα αναμένουμε για το επόμενο διάστημα:

-Την Πέμπτη 16 Απριλίου πραγματοποιείται στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για το κράτος δικαίου που ζήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση επρόκειτο να γίνει την Παρασκευή προ των διακοπών του Πάσχα αλλά αναβλήθηκε όταν το Μαξίμου πληροφορήθηκε ότι έρχεται στη Βουλή η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση και ενώ η συζήτηση προκλήθηκε με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι φανερό πως θα "συνολικοποιηθεί" στο θέμα των σκανδάλων, με υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ να κυριαρχούν στη σφοδρή κόντρα που θα ακολουθήσει.

-Την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να αξιολογήσει τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου. Εν συνεχεία, πιθανότατα την Τετάρτη 22 Απριλίου τα αιτήματα άρσης της ασυλίας για τους 11+2 βουλευτές θα συζητηθούν και θα τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Μια ψηφοφορία ιδιαίτερα δύσκολη για το Μέγαρο Μαξίμου καθώς βουλευτές (μεταξύ αυτών και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης) απειλούν ανοιχτά να μην ακολουθήσουν την κομματική γραμμή και να μην υπερψηφίσουν την ασυλία των βουλευτών είτε μη υπερψηφίζοντας είτε απέχοντας. Η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας δηλαδή θα δοκιμάσει την κοινοβουλευτική συνοχή της πλειοψηφίας και θα βαθύνει το ρήγμα πρωθυπουργού και κοινοβουλευτικής ομάδας.

-Για δυο πρώην υπουργούς, τον Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Θα συγκροτηθεί δηλαδή Προανακριτική Επιτροπή έστω και από αυτές που λέγονται φαστ τρακ.

-Θα ακολουθήσει η πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, πρόταση που όπως έχει προαναγγείλει θα καταθέσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.

-Τον Ιούνιο αναμένεται η νέα δικογραφία που αφορά και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες επιμένουν πως η δικογραφία αφορά έναν πρώην υπουργό (οι φήμες επιμένουν για τον πρώην υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα) και έναν υφυπουργό που τέθηκε πρόσφατα εκτός κυβέρνησης, με δημοσιεύματα να αναφέρουν το όνομα του Χρήστου Κέλλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή τη φορά στη δικογραφία περιλαμβάνονται και βουλευτές της αντιπολίτευσης, αλλά και ότι η Δικογραφία αυτή δεν θα είναι η τελευταία. Έτσι θα έχουμε ξανά επιτροπές δεοντολογίας, άρση ασυλίας βουλευτών κοκ.

-Αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για το εάν θα παραπεμφθεί -και με ποια κατηγορία- στο Ειδικό Δικαστήριο ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το έγκλημα των Τεμπών.

-Λίγο αργότερα αναμένεται αντίστοιχη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον αν θα παραπεμφθεί -και με ποια κατηγορία- στο Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής, που κατηγορείται ως βασικός υπεύθυνος για την τραγωδία των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υπουργό ερευνώνται και επτά πρώην γενικοί γραμματείς υπουργείων των κυβερνήσεων Μητσοτάκη.

-Στο Μαξίμου, πάντως, όπως ήδη έγραψαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύοντας κείμενο του υπογράφοντα από την εφημερίδα Στο Καρφί, φέρονται να ανησυχούν ιδιαίτερα από το ενδεχόμενο κάποιος εκ των κατηγορουμένων για σκάνδαλο των υποκλοπών να αναφερθεί στη δικαστική διαδικασία στο όνομα του πρωθυπουργού ως υπευθύνου για τις υποκλοπές. Ο εισαγγελέας σε μια τέτοια περίπτωση θα σταματήσει την έρευνα και θα αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή με την αντιπολίτευση όπως είναι φυσικό να ζητάει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει τότε το Μαξίμου. Θα την αρνηθεί;

Τα παραπάνω είναι μερικά από όσα από τώρα μπορούν να προβλεφθούν καθώς το θέμα των σκανδάλων θυμίζει τη ρωσική μπαμπούσκα: Το ένα σκάνδαλο φέρνει το άλλο. Με απρόβλεπτες συνέπειες για την κυβέρνηση και με απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να προσφύγει το φθινόπωρο σε πρόωρες κάλπες.