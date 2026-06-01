Οι ευχές της Καλλιόπης Σεμερτζίδου ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και της… Αγίας Υπομονής.

«Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος και της Αγίας Υπομονής. Ειδικά της Υπομονής… που έκανε υπερωρίες και φέτος! Φωτογραφία από το αρχείο, μετά θα σας ανεβάσω που πραγματικά βρίσκομαι!». Αυτή ήταν η σημερινή ανάρτηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, η οποία ως μια σύγχρονη γοργόνα πλατσουρίζει στα νερά πισίνας, έχοντας ως φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και κάποια ταπεινά… ιστιοφόρα.

Αν και δεν μας αποκάλυψε, μέχρι την ώρα που γράφαμε αυτές οι γραμμές, τον μαγευτικό τόπο όπου απόλαυσε τις βουτές της, (αν και δεν παίζει και πολύ ρόλο) στα σχόλια των αναρτήσεών της έγινε ένας χαμός…

«Μάζευε βιταμίνη D Ποπάρα» ένα χαρακτηριστικό από τα δεκάδες.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου το καλοκαίρι του 2025, παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ, μετά το σκάμδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Φεράρι κλπ κλπ. Η ίδια με ανακοίνωσή της αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και απειλούσε με μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση τόσο της ίδιας όσο και του συντρόφου της.

Βέβαια αν και η υπόθεσή της έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης, η ίδια συνεχίζει να δαμάζει τα κύματα, αλλά και να δοκιμάζει την υπομονή των αγροτών… Της Αγίας… Υπομονής είπαμε σήμερα.

Η ανάρτηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου

