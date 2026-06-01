Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 7 κατηγορούμενοι και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ενώ ένας ακόμη, πήρε προθεσμία για αύριο.

Νέος γύρος απολογιών για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Το πρωί προσήχθησαν να απολογηθούν στον ανακριτή οι 12 από τους συνολικά 17 συλληφθέντες, με τους περισσότερους να είναι από Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκίς.

Κατά την απολογία τους πάντως, οι κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται περί συντονισμένης και μεθοδικής δράσης με σκοπό την είσπραξη παρανόμως ευρωπαϊκών κονδυλίων το συνολικό ύψος των οποίων, σύμφωνα με τη δικογραφία, ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έως σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν, επικαλούμενοι και τα σχετικά έγγραφα, πως κατείχαν νόμιμα τις επίμαχες εκτάσεις.

Το κατηγορητήριο πάντως αποδίδει ηγετικό ρόλο σε τέσσερις συλληφθέντες που φέρονται πως εισέπρατταν επιδοτήσεις είτε επειδή δήλωναν οι ίδιοι τα αγροτεμάχια, είτε επειδή οι δικοί τους λογαριασμοί δηλώνονταν από τους άλλους αιτούντες. Ο ένας εκ των φερόμενων αρχηγών έχει καταγραφεί ότι στο διάστημα 2019 – 2024 εισέπραξε αγροτικές ενισχύσεις ύψους 584.253 ευρώ ενώ μεταξύ των εμπλεκομένων φαίνεται πως υπάρχουν στενοί δεσμοί συγγένειας.

Σύμφωνα με την κατηγορία, «δραστηριοποιούνταν, εκμεταλλευόμενοι μεταξύ άλλων τα κενά και τις αδυναμίες του συστήματος υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την πλημμελή ή ανύπαρκτη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες» και μέσα από τις ειδικές γνώσεις « των δύο υπαλλήλων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που συμμετέχουν, εντόπιζαν σε όλη την επικράτεια της χώρας επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα σε ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης προηγούμενων ετών αγροτεμάχια, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούσαν, κατά κύριο λόγο ως μισθωμένα, σε ψευδείς αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη αλλά και άλλα εμπλεκόμενα μέλη προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη ενίσχυσης».