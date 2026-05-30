Το Σάββατο απολογούνται δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται να κινούσαν τα νήματα, αλλά και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Μαραθώνιες ήταν οι απολογίες της πρώτης ομάδας των 12 κατηγορουμένων για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην Κρήτη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αργά το βράδυ, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 12 από τους συνολικά 22 που απολογήθηκαν στον ανακριτή στον οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής τους αλλά και της εγγυοδοσίας από πέντε έως δέκα χιλιάδες ευρώ.

Οι περισσότεροι από αυτούς φέρονται να εμπλέκονται σε εικονικά μισθωτήρια προκειμένου να εισπράττονται οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Το κατηγορητήριο τους αποδίδει περιφερειακό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Ανάμεσά τους ένας 24χρονος κτηνοτρόφος ο οποίος φέρεται να μίσθωνε βοσκοτόπια, εισπράττοντας συνολικά 71.000 ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία. «Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμαι σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στη Χίο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023 δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Ένας ακόμη κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, λέγοντας: «Τα χωράφια είναι δικά πάππου προς πάππου. Τα μίσθωνα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν δεν μπορώ να καταλάβω πως βρέθηκα κατηγορούμενος».

Αύριο, την πόρτα του ανακριτή θα περάσουν οι τρεις κατηγορούμενοι που σήμερα ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους αλλά και ακόμη επτά πρόσωπα στα οποία αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν ,κατά περίπτωση, αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε απάτη.

Στην εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία , εντάχθηκαν τα ΚΥΔ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εξεύρεση ελεύθερων αγροτεμαχίων και τη διεκπεραίωση των σχετικών δηλώσεων καθώς μόνο αυτά είχαν προνομιακή πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο λογιστές συνεργάζονταν στενά με τους υπευθύνους των ΚΥΔ σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα τα οποία λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι για την εξυπηρέτηση αγροτών που ήθελαν να πάρουν επιδοτήσεις.

Η δράση της ομάδας εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2019 και τα μέλη της φέρονται να εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια μέσω των ΚΥΔ και στη συνέχεια, με ψεύτικες δηλώσεις, κατάφερναν να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εκτάσεις , όπως αναφέρει το κατηγορητήριο , επιλέγονταν αφού προηγουμένως εξεταζόταν αν υπήρχε η δυνατότητα να ταυτοποιηθεί άμεσα ο πραγματικός κάτοχος ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εντοπισμού της παράνομης δραστηριότητας τους από τους διοικητικούς ελέγχους.

Μάλιστα, στην περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος ελέγχου φέρονται να έπαυαν τις δηλώσεις μίσθωσης ή αναζητούσαν νέους εκμισθωτές.

Το παράνομο κέρδος που εκτιμάται, από τις αρχές , ότι προκλήθηκε από τη δράση του κυκλώματος, η οποία φέρεται να σταμάτησε το 2025 μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.