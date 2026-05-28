Σε αυξημένη επιφυλακή οι λιμενικές αρχές της Κρήτης.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γαύδου από τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/05), με το Λιμενικό Σώμα να προχωράει σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τουλάχιστον 610 αλλοδαπών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο συντονισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και σκάφους της δύναμης FRONTEX, καθώς και παραπλεόντων πλοίων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια σε λιμένες της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις λιμενικές αρχές της Κρήτης.