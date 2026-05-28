Όσα ανέφερε ο καλλιτέχνης για τον συνεργάτη και φίλο του, Akyla.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε ο Papazo, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπική του καριέρα, αλλά και στην παρουσία του Akyla στη Eurovsion.

Τους δύο ερμηνευτές τους συνδέει μία τριετή συνεργασία, αλλά και η φιλία τους, γεγονός που έκανε τον Papazo να ενθουσιάζεται με την πορεία του 27χρονου καλλιτέχνη.

Ο Akylas μάλιστα, είναι εκείνος που μαζί του ερμήνευσε «Το Ατελιέ», ένα τραγούδι που τον έκανε ευρέως γνωστό.

«Κάθε φορά που τον έβγαινε, εγώ χαιρόμουνα. Έχουμε και μία συνεργασία τριών ετών πλέον. Δηλαδή από τον τελικό του Sing for Greece μέχρι τον τελικό της Eurovision, ανεξαρτήτως βαθμολογίας… Στον τελικό πιστεύω ήταν άρτιος και σκηνικά και φωνητικά. Δεν έχουμε να του επιρρίψουμε τίποτα. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν πάει στην Αυστρία και του είχα πει: «Είμαι σίγουρος για εσένα, θα τα καταφέρεις σίγουρα, ό,τι και να γίνει έχεις κερδίσει». Όλη η ιστορία είναι συγκινητική και είμαι περήφανος γι’ αυτόν».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε σε μερικούς ερμηνευτές που θαυμάζει και θα ήθελα στο μέλλον να συνεργαστεί μαζί τους: «Οι παιδικές μου αγάπες είναι ο Παύλος Παυλίδης, Αγγελάκας, Δεληβοριάς, όλοι οι τραγουδοποιοί της Ελλάδας. Οποιαδήποτε συνεργασία θα ήταν πολύ τιμητική».